PODCAST CANLI YAYIN

İran'da Mossad adına çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi. İran medyasında yer alan haberde "Mossad casusu Babek Şehbazi, yargı süreci sonrası verilen hükmün Yargıtay'da onaylanmasının ardından bu sabah idam edildi." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi:
İran'da Mossad adına çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmak suçundan ölüm cezasına çarptırılan bir kişiyi idam etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejimle istihbarat, casusluk ve güvenlik işbirliği yapan ve bu rejime bağlı kişilerle bilgi alışverişinde bulunan Mossad casusu Babek Şehbazi, yargı süreci sonrası verilen hükmün Yargıtay'da onaylanmasının ardından bu sabah idam edildi." ifadelerine yer verildi.

Telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kurumlarına bağlı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazlarının tasarımı ve montajı alanında çalışan Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanıyla tanışmasının ardından üst düzey hükümet yetkilileri ile bunların nerede oldukları ve hareketleri hakkında bilgi satmayı teklif ettiğinin ve kendisi ile ailesi için ABD'de daimi ikamet hakkı ve 120 milyon dolar nakit veya kripto para talep ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bunun üzerine Şubat 2024'te bir Mossad görevlisinin talebi üzerine Şehbazi ve Fikri'nin, Skype üzerinden İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde bu kişilere istihbarat aktarımı yaptıkları ifade edildi.

Daha sonraki süreçlerde de Sami Benjamin Michael kod adlı Mossad görevlileriyle iletişim kuran Şehbazi'nin, Mossad tarafından eğitim gördüğü kaydedildi.

Şehbazi'nin, İsmail Fikri adlı Mossad ajanının tutuklanmasının ardından yakalandığı ve sorgu sırasında itiraflarda bulunduğu aktarıldı.

İsrail saldırdı İranda infazlar başladı: Mossad casusluğundan hüküm giyen bir kişi idam edildiİsrail saldırdı İranda infazlar başladı: Mossad casusluğundan hüküm giyen bir kişi idam edildi
İsrail saldırdı İran'da infazlar başladı: Mossad casusluğundan hüküm giyen bir kişi idam edildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Borsa İstanbul
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan