PODCAST CANLI YAYIN

İsrail destekçilerine İrlanda Cumhurbaşkanından sert eleştiri: BM'den atılmalılar

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail saldırılarına ilişkin, "Avrupa Birliği'nin (AB) bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı gerçekten korkunç bir işkence ile bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor." ifadelerini kullanalarak İsrail'in soykırımına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail destekçilerine İrlanda Cumhurbaşkanından sert eleştiri: BM'den atılmalılar

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Offaly kentindeki bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına işaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporunu değerlendirdi.
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higginsİrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins

BM ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMALILAR
BM raporunun hazırlayanların Soykırım Sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hareket ettiğine vurgu yapan Higgins, "Artık soykırımı yapan ve soykırıma silahlandırarak destek veren ülkelerin BM üyeliğinden çıkarılması gibi uygulamaları hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.


Gazze soykırımı devam ediyorGazze soykırımı devam ediyor

BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ ÇOCUKLAR
Higgins, İsrail'e silah satan ülkelerin hiç tereddüt etmeden bu ticarete son vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "AB'nin bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı, gerçekten korkunç bir işkenceyle bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor." diye konuştu.

AB'nin böylesine sessizken birlik halinde hareket etmesinin kolay olmayacağını savunan Higgins, İsrail'de soykırımı teşvik eden bazı isimlerin devletin üst kademelerinde yer aldığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Borsa İstanbul
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan