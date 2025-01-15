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Güney Kore’de bir ilk! Yoon Suk Yeol gözaltında: 1000’den fazla polis evini bastı

Güney Kore’de 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden ve kısa süren sıkıyönetimin ardından görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol gözaltına alındı. Yoon’un evine düzenlenen operasyona 1000’den fazla polis katıldığı bildirildi. Yeol, Güney Kore’de görevdeyken gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:55 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:07
Güney Kore’de bir ilk! Yoon Suk Yeol gözaltında: 1000’den fazla polis evini bastı

İÇİNDEKİLER

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    Güney Kore'de geçtiğimiz ay yaptığı başarısız sıkıyönetim girişimi dolayısıyla görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol gözaltına alındı.

    Çarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı, ReutersÇarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı, Reuters

    GÜVENLİK ORDUSUYLA SAKLANIYORDU

    Yoon, 3 Aralık'ta kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerinin kendisini görevden alma yönünde oy kullanmasından bu yana, daha önceki bir tutuklama girişimini engelleyen küçük bir kişisel güvenlik ordusu tarafından korunan yamaçtaki evinde saklanıyordu.

    Yoon Suk Yeol gözaltına alındı, (Fotoğraf BBC'den alınmıştır)Yoon Suk Yeol gözaltına alındı, (Fotoğraf BBC'den alınmıştır)

    GÜNEY KORE'DE BİR İLK

    Yoon Suk Yeol, Güney Kore'de görevdeyken gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

    Yoon, çarşamba günü sabahın erken saatlerinde 3.000'den fazla polis memurunun kendisini tutuklamak için evine yürümesinin ardından herhangi bir şiddete maruz kalmamak için sorguya çekildiğini söyledi.

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    TEKNİK OLARAK HALA DEVLET BAŞKANI

    Sıkıyönetim ilan etme girişimi başarısızlıkla sonuçlanıp ülkeyi kargaşaya sürükleyen ve parlamento tarafından görevden alınmasına yol açan Yoon, isyan suçlamasıyla soruşturuluyor. Ancak teknik olarak hâlâ devlet başkanı ve onun görevden alınmasının geçerli olup olmadığına anayasa mahkemesi karar vermek zorunda.

    Çarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı, ReutersÇarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı, Reuters

    POLİSLER BARİKATLARI AŞIP ALDI

    Polisler Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) personelinin tutuklanmasını engellemek için barikatlar kurduğu Yoon'a ulaşmak için dondurucu soğukta merdiven ve tel kesiciler kullandılar.

    64 yaşındaki lider, kan dökülmesini önlemek amacıyla üst düzey yetkililerin huzuruna çıkmayı kabul ettiğini söyledi. Yoon, üç dakikalık bir video mesajında, kendisine karşı açılan soruşturmaya karşı olmasına rağmen uyacağını söyledi ve kendisi hakkında verilen tutuklama kararının hukuken geçerli olmadığını ısrarla savundu.

    Yoon, yetkililerin yangın söndürme ekipmanlarıyla evinin güvenlik çevresini nasıl "istila ettiğine" tanık olduğunu söyledi ve "Herhangi bir tatsız kan dökülmesini önlemek için, yasadışı bir soruşturma olmasına rağmen CIO'nun önüne çıkmaya karar verdim" dedi.

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    1000'DEN FAZLA POLİS KATILDI

    Çarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı ve bu, polislerin onu tutuklamaya çalıştığı ikinci seferdi.

    Çarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı, ReutersÇarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyona 1000'den fazla polis memuru katıldı, Reuters

    Yoon'u soruşturan CIO, daha önce 3 Ocak'ta onu tutuklamaya çalışmıştı. Sorguya çekilmesi için yapılan çok sayıda çağrıyı görmezden gelmesi üzerine Yoon hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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