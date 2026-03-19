The New York Times, yangının 30 saatten fazla sürdüğünü ve 600'den fazla mürettebatın yataklarının hasar gördüğünü iddia etti.

Kızıldeniz'de seyreden gemi onarım için üsse giderken, Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu bünyesindeki diğer gemiler bölgedeki konumlarında kalacak.

Yangında 2 kişi hafif yaralandı ve teknik arızadan kaynaklandığı ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı 5. Filo tarafından açıklandı.

ABD medyası USS Gerald R. Ford uçak gemisinin onarım için Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne doğru yola çıktığını bildirdi.



B12 MART'TA GEMİDE YANGIN ÇIKMIŞTI



CNN'in haberine göre, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin çamaşırhanesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Kızıldeniz'de seyreden Ford, onarım çalışmaları için kısa süreliğine Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gidecek, Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu bünyesindeki diğer gemiler ise bölgedeki mevcut konumlarında kalacak.

TEKNİK ARIZADAN KAYNAKLANAN YANGIN

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filodan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu, Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

30 SAATTEN FAZLA SÜREN YANGIN



The New York Times gazetesi,"gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü" iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.