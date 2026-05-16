İran televizyonunda canlı yayında silah eğitimi! Sunucular BAE bayrağını hedef aldı

Devlet televizyonunun cuma gecesi kuşağındaki en az üç farklı programında, ekran yüzü olan sunucular stüdyoya tüfeklerle çıktı. Devrim Muhafızları komutanlarının da yer aldığı yayınlarda sunucular; şarjör değiştirme, nişan alma ve silahı kurma gibi temel askeri hareketleri uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Bölgesel basında ve sosyal medyada infial yaratan asıl anlar ise atış talimi sırasında yaşandı. Erken dönem Doğu Alman yapımı MPi-KMS tipi saldırı tüfeğine benzeyen silahlarla gerçekleştirilen stüdyo içi atış gösteriminde, hedef tahtasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi bayrağı yerleştirildi. Ekrandaki askeri eğitmen ile sunucu arasında geçen diyalog şu şekildeydi:



Askeri Eğitmen:

"Evet, nişan hattını koru… Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef olarak alalım. Aferin. Nefesini tut. Allah'ın adıyla… Ateş!"

Bu talimatın ardından haber sunucusu, stüdyoya kurulan düzenekte yer alan BAE bayrağını hedef alarak tetiği çekti. Canlı yayındaki bu atış segmenti, sadece Körfez ülkelerinde değil, dünya genelinde büyük bir şok dalgası yarattı ve internet medyasında jet hızıyla yayıldı. Bu anlar, Tahran ile Abu Dabi arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir krizin kapısını araladı.



JACKSON HINKLE: "ABD'NİN KARA İŞGALİNE KARŞI HAZIRLIK"

İran medyasında da geniş yer bulan ve internette büyük tartışmalara yol açan görüntüler, uluslararası analistlerin de gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bölümleri açık bir "savaş zamanı seferberlik işareti" olarak yorumlarken, İran yanlısı ve İsrail karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı siyasi yorumcu Jackson Hinkle da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.