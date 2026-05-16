İran televizyonunda canlı yayında silah eğitimi! Sunucular BAE bayrağını hedef aldı
İran ile Körfez ülkeleri arasında gerilim tırmanırken, İran devlet televizyonu cuma gecesi yayınlanan en az üç farklı programda sunucularına canlı yayında uygulamalı hafif silah eğitimi yaptırdı. ABD'nin olası bir kara harekatı iddialarına karşı iç kamuoyuna mesaj vermeyi amaçlayan yayınlarda, askeri eğitmen eşliğinde Devrim Muhafızları komutanlarının stüdyoda uygulamalı silah eğitimi verdiği esnada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının hedef tahtası yapılması ve sunucunun tetiğe basması, sosyal medyada da gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- İran devlet televizyonunda Cuma gecesi en az üç farklı programda sunucular stüdyoya tüfeklerle çıkarak şarjör değiştirme ve nişan alma gibi askeri hareketleri uygulamalı olarak gerçekleştirdi.
- Canlı yayında gerçekleştirilen atış gösteriminde hedef tahtasına Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı yerleştirilerek ateş edilmesi Körfez ülkelerinde ve dünya genelinde şok etkisi yarattı.
- Devrim Muhafızları komutanlarının da yer aldığı programlarda sunucular ihtiyaç halinde cepheye giderek savaşa katılacaklarını ilan etti.
- Amerikalı siyasi yorumcu Jackson Hinkle, İran devlet televizyonunun halka silah kullanımı öğretmesini ABD'nin olası kara işgaline karşı savunma önlemi olarak yorumladı.
- Yayınlar İran, ABD ve İsrail arasındaki askeri gerilim ve karşılıklı tehditlerin arttığı dönemde gerçekleştirildi.
İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki askeri gerilimin ve karşılıklı tehditlerin arttığı bir dönemde, Tahran yönetiminin resmi yayın organlarında sıra dışı görüntüler sahnelendi.
Devlet televizyonunun cuma gecesi kuşağındaki en az üç farklı programında, ekran yüzü olan sunucular stüdyoya tüfeklerle çıktı. Devrim Muhafızları komutanlarının da yer aldığı yayınlarda sunucular; şarjör değiştirme, nişan alma ve silahı kurma gibi temel askeri hareketleri uygulamalı olarak gerçekleştirdi.
Programlarda hafif silah kullanımını öğrendiklerini belirten sunucular, ihtiyaç duyulması halinde cepheye giderek savaşa katılacaklarını ilan etti.
CANLI YAYINDA BAE BAYRAĞI HEDEF ALINDI
Bölgesel basında ve sosyal medyada infial yaratan asıl anlar ise atış talimi sırasında yaşandı. Erken dönem Doğu Alman yapımı MPi-KMS tipi saldırı tüfeğine benzeyen silahlarla gerçekleştirilen stüdyo içi atış gösteriminde, hedef tahtasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi bayrağı yerleştirildi. Ekrandaki askeri eğitmen ile sunucu arasında geçen diyalog şu şekildeydi:
Askeri Eğitmen:
"Evet, nişan hattını koru… Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef olarak alalım. Aferin. Nefesini tut. Allah'ın adıyla… Ateş!"
Bu talimatın ardından haber sunucusu, stüdyoya kurulan düzenekte yer alan BAE bayrağını hedef alarak tetiği çekti. Canlı yayındaki bu atış segmenti, sadece Körfez ülkelerinde değil, dünya genelinde büyük bir şok dalgası yarattı ve internet medyasında jet hızıyla yayıldı. Bu anlar, Tahran ile Abu Dabi arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir krizin kapısını araladı.
JACKSON HINKLE: "ABD'NİN KARA İŞGALİNE KARŞI HAZIRLIK"
İran medyasında da geniş yer bulan ve internette büyük tartışmalara yol açan görüntüler, uluslararası analistlerin de gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bölümleri açık bir "savaş zamanı seferberlik işareti" olarak yorumlarken, İran yanlısı ve İsrail karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı siyasi yorumcu Jackson Hinkle da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Hinkle, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran devlet televizyonunun halka açıkça AK-47 kullanımı öğretmesini, "Pentagon'un ve ABD'nin olası bir kara işgali hazırlığına karşı Tahran'ın aldığı net bir savunma ve hazırlık önlemi" olarak yorumladı.
X üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:
"İran DEVLET TELEVİZYONU, "ABD'nin karadan işgaline hazırlık" amacıyla AK-47'nin nasıl kullanılacağını gösteriyor ve STÜDYODA CANLI YAYINDA ATEŞ EDİYOR"