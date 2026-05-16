Eski CIA danışmanı açıkladı: 4 farklı uzaylı türü bulundu

İddia edilen uzaylı türlerinin tamamının iki kol ve iki bacağa sahip insansı görünümler taşıdığı öne sürüldü.

Yönetmen Dan Farah, UFO kurtarma programlarında görev aldığını öne süren kişilerle görüştüğünü ancak bu kişilerin hayatlarını tehlikeye atacağı gerekçesiyle röportaj vermeyi reddettiklerini belirtti.

Eski AAWSAP çalışanı Dr. Eric Davis, söz konusu türlerin Griler, Nordikler, Böcekoidler ve Sürüngenler olduğunu savundu.

Eski CIA destekli araştırmacı ve kuantum fizikçisi Dr. Hal Puthoff, ABD'nin düşen UFO'lardan en az dört farklı uzaylı türü çıkardığını iddia etti.

İddialar, eski İleri Havacılık ve Uzay Silah Sistemleri Uygulamaları Programı (AAWSAP) danışmanı Dr. Hal Puthoff'un katıldığı bir podcast yayınında gündeme geldi. Puthoff'un açıklamaları, daha önce Kongre'de ifade veren eski istihbarat görevlisi David Grusch'un "insan dışı biyolojik materyal" iddialarıyla da dikkat çekici benzerlik taşıdı.

"DÖRT FARKLI UZAYLI TÜRÜ VAR"

Eski CIA destekli araştırmacı ve kuantum fizikçisi Dr. Hal Puthoff, Steve Bartlett'in "Bir CEO'nun Günlüğü" adlı podcast programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Puthoff, "Açığa Çıkarma Çağı" filminin yönetmeni Dan Farah ile birlikte katıldığı yayında, ABD'nin düşen UFO'lardan farklı uzaylı türleri çıkardığını iddia etti.

89 yaşındaki araştırmacı, "İyileşme süreçlerine dahil olan kişiler en az dört tür olduğunu söylüyor. Dört ayrı tür" dedi. Puthoff ayrıca, "Buna doğrudan erişimim olmadı ama konuştuğum kişilerin söylediklerine inanıyorum dört ayrı yaşam biçimi var." ifadelerini kullandı.

İDDİA EDİLEN UZAYLI TÜRLERİ

Stanford eğitimli fizikçi Puthoff, söz konusu türlerin ayrıntılarına girmedi. Ancak eski AAWSAP çalışanı Dr. Eric Davis'in daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Davis, geçen yıl yaptığı değerlendirmede, düşen veya kaza yapan UFO enkazlarından çıkarıldığı öne sürülen biyolojik yaşam formlarının "Griler, Nordikler, Böcekoidler ve Sürüngenler" olduğunu savunmuştu.

İstihbarat raporlarına dayandırılan iddialara göre, tüm türlerin iki kol ve iki bacağa sahip olduğu ve insansı görünümler taşıdığı öne sürüldü.

Hal Puthoff, uzaylı ırklarını ayrıntılarıyla anlatan istihbarat belgelerini gördüğünü iddia eden, CIA tarafından finanse edilen eski bir araştırmacıdır.

"NORDİKLER" VE "SÜRÜNGENLER" DETAYI

Eric Davis'in açıklamalarına göre, "Sürüngenler" ve "Nordikler" yaklaşık 1,80 metre boyunda insan benzeri varlıklar olarak tanımlandı.

Nordiklerin, uzak bir gezegenden geldikleri iddia edilmesine rağmen, Kuzey Avrupa kökenli insanlara oldukça benzediği ileri sürüldü.

Sürüngenlerin ise pullu deriye sahip, kertenkele benzeri görünümleri bulunan ve dik yürüyebilen canlılar olduğu öne sürüldü.

Kamuoyunda en bilinen uzaylı figürlerinden biri olan "Griler", küçük yapılı, iri gözlü ve tüysüz canlılar şeklinde tarif ediliyor. Bu varlıklar, özellikle bilim kurgu filmleriyle popüler kültürde geniş yer buluyor.

“Siyah Giyen Adamlar: 2” filmindeki bu yaratık bir sürüngen olabilir.

KONGRE'DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat subayı ve UAP Görev Gücü üyesi David Grusch da 2023 yılında ABD Kongresi'nde verdiği yeminli ifadede benzer iddialarda bulunmuştu.

Grusch, ABD yönetiminin düşmüş UFO'lardan elde edilen "insan dışı biyolojik maddelere" sahip olduğunu öne sürmüştü.

"Röportaj verirsem hayatım tehlikeye girer"

“Alien: Covenant” filmindeki bu yaratık, ufologların böcek benzeri bir yaratık olduğuna inandığı Mantid olabilir.

Söz konusu iddialar, yönetmen Dan Farah'ın Mart ayında yayımlanan "Age of Disclosure" adlı belgeselinde de işlendi.

Farah, podcast yayınında kurtarma programlarında görev aldığını öne sürdüğü bazı kişilerle gizlice görüştüğünü belirterek, "Kurtarma çalışmalarında yer alan bazı kişilerle gizlice görüştüm ve kamera karşısına geçip röportaj vermeyi reddettiler." dedi.

Farah ayrıca, görüşme yaptığı kişilerden birinin kendisine şu mesajı gönderdiğini söyledi:

"Birinin röportaj yapacağını düşünmüştüm, ancak birkaç gün önce bana 'Daha sonra düşündüm ve eşimle uzun uzun konuştuktan sonra, röportajınıza katılırsam hayatımı tehlikeye atacağıma karar verdim' diye bir mesaj gönderdi."

(NY Post, yapay zeka)

