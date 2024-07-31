İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli

İSRAİL İRAN'DA NASIL BU KADAR RAHAT SUİKAST DÜZENLİYOR? İsrail 'in İran 'da nasıl bu kadar rahatça suikast düzenlediği büyük merak konusu olurken saldırı ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

HANİYE'NİN KALDIĞI KONUT

İRAN HAVA SALDIRISI DEDİ, GERÇEK NE ÇIKTI?



Haniye'nin kaldığı binanın görüntüleri paylaşıldı. Sadece tek bir noktanın yıkılmış olmasına dikkat çekerken suikastın İran'ın iddialarının aksine hava saldırısıyla değil, nokta atışı ve planlı bir şekilde yapıldığı anlaşıldı.



Güvenlik uzmanları, füze veya uçaktan atılan bir bombanın bu denli nokta atışı olmayacağı ve binanın büyük bir kısmının zarar göreceği yönünde görüşler bildirdi.



Bu derece nokta atışı bir saldırının içeriden istihbarat sağlanmadan gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.