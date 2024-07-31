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İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye'yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. İran makamları Haniye'nin konutuna hava saldırısı düzenlendiğine dair açıklamalar yapsa da gerçek bambaşka çıktı. Suikastın konuta yakın bir noktadan planlı bir şekilde yapıldığı Haniye'nin bulunduğu katın nokta atışı hedef alındığı gözlemlendi. Bahse konu yapıya biri 1 km diğeri 2 km mesafede iki tepe bulunuyor. Güdümlü füzenin bu tepelerden birinden ateşlenmiş olması muhtemel senaryolar arasında. Öte yandan İran üzerindeki şüpheler daha da arttı. "Suikastçı iç istihbarat olmadan nokta atışı nasıl saldırı düzenledi? İran, Haniye'yi bilerek ölüme mi gönderdi?" gibi sorular önem kazandı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 22:54 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 09:12
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastıyla şehit edildi.

Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Tören sonrası Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki konutta bulunan Haniye'nin öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

HANİYE'NİN KALDIĞI KONUTHANİYE'NİN KALDIĞI KONUT

İSRAİL İRAN'DA NASIL BU KADAR RAHAT SUİKAST DÜZENLİYOR?

İsrail'in İran'da nasıl bu kadar rahatça suikast düzenlediği büyük merak konusu olurken saldırı ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

HANİYE'NİN KALDIĞI KONUTHANİYE'NİN KALDIĞI KONUT

İRAN HAVA SALDIRISI DEDİ, GERÇEK NE ÇIKTI?

Haniye'nin kaldığı binanın görüntüleri paylaşıldı. Sadece tek bir noktanın yıkılmış olmasına dikkat çekerken suikastın İran'ın iddialarının aksine hava saldırısıyla değil, nokta atışı ve planlı bir şekilde yapıldığı anlaşıldı.

Güvenlik uzmanları, füze veya uçaktan atılan bir bombanın bu denli nokta atışı olmayacağı ve binanın büyük bir kısmının zarar göreceği yönünde görüşler bildirdi.

Bu derece nokta atışı bir saldırının içeriden istihbarat sağlanmadan gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

Haniye'nin suikasta uğradığı binanın uydu görüntüleriHaniye'nin suikasta uğradığı binanın uydu görüntüleri


HANİYE'Yİ ŞEHADETE GÖTÜREN İKİ TEPE

Görüntüleri paylaşılan bahse konu yapıya biri 1.3 km diğeri 2.2 km mesafede iki tepe bulunuyor.

Haniye'nin suikasta uğradığı binaya 1.3 km mesafede olan o tepeHaniye'nin suikasta uğradığı binaya 1.3 km mesafede olan o tepe

Güdümlü füzenin bu tepelerden birinden ateşlenmiş olması muhtemel senaryolar arasında.

Haniye'nin suikasta uğradığı binaya 2.2 km mesafede olan o tepeHaniye'nin suikasta uğradığı binaya 2.2 km mesafede olan o tepe

Öte yandan İran üzerindeki şüpheler daha da arttı. "İran, Haniye'yi bilerek ölüme mi gönderdi?" gibi sorusu önem kazandı.

Haniye suikastında Acem oyunu!

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

İRAN VE İSRAİL'DEN SUİKASTLA İLGİLİ TEK BİR PAYLAŞIM YOK

Öte yandan suikastla ilgili İsrail ile beraber İran'dan tek bir açıklama ve saldırıya dair detay paylaşılmaması dikkat çekti.

NAAŞININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Şehadeti sonrası İsmail Haniye ve koruması Vassim Ebu Şaban'ın naaşları görüntülendi.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.

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