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Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastıyla şehit olmasının ardından akıllara aylar önce bir diğer Hamas yöneticisi Salih El Aruri'ye düzenlenen suikast geldi. A Haber ekranlarında iki suikast arasındaki benzerliğe dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin "Daha önce Hizbullah Haniye'nin yardımcısı Aruri'yi Beyrut'a davet etti ve İsrail suikastıyla şehit edildi. Şimdi Tahran aynı şekilde Haniye'yi davet etti orada da bir suikast" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 17:54 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 18:06
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik

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Katil İsrail İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.

Saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine 150 metrelik bir mesafede olması dikkatlerden kaçmazken A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin aylar önce Hamas yöneticilerinden Salih El-Aruri'nin de benzer bir şekilde şehit edildiğini söyledi.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYEHAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE

2 SUİKAST ARASINDA BENZERLİK!

"Bunlar bir tesadüf mü diye sorgulanıyor?" diyen Ali Semin, "Daha önce Hizbullah Haniye'nin yardımcısı Aruri'yi Beyrut'a davet etti ve İsrail suikastıyla şehit edildi. Şimdi Tahran aynı şekilde Haniye'yi davet etti orada da bir suikast" ifadelerini kullandı.

BEYRUT'TA İSRAİL SUİKASTINA KURBAN GİDEN SALİH EL ARURİBEYRUT'TA İSRAİL SUİKASTINA KURBAN GİDEN SALİH EL ARURİ

"İRAN'DA CİRİT ATIYORLAR..."

İran'ın güvenlik zaafiyetlerine vurgu yapan Ali Semin, "İran'da artık MOSSAD, CIA, İngiliz ajanları çok rahat şekilde hareket ediyor. Ajanlar birçok ülkede var ama suikast potansiyeline dönüşmesi çok ciddi anlamda risk taşır." dedi.

İSMAİL HANİYEİSMAİL HANİYE

Semin, İsrail'in bu suikast ile İran'a ve bölge ülkelerine "Haniye'yi istediğimiz şekilde Tahran'ın göbeğinde öldürebiliyorsak Hamaney'i de öldürebiliriz" şeklinde mesaj verdiğini kaydetti.

Semin şunları söyledi:

Şöyle bir gerçek de var: Haniye ve Hamas yetkilileri daha güvenli bir şekilde risk almadan davranabilirlerdi. Gelinen noktaya baktığımızda Hamas tarafında da bir dikkatsizlik var. Ajanların bu bölgede rahat hareket ettiğini görüyoruz, daha dikkatli olunması gerekiyordu. İran'ın güvenli liman olmadığının altını çizmek gerekiyor. Bu suikastın neticesi daha da büyük bir çatışmaya yol açacaktır.

SALİH EL ARURİSALİH EL ARURİ

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

57 yaşındaki Aruri 1987 yılında Hamas'a katıldı.

SALİH EL ARURİ SUİKASTISALİH EL ARURİ SUİKASTI

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

SALİH EL ARURİSALİH EL ARURİ

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

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