Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik

Katil İsrail İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.
Saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın evine 150 metrelik bir mesafede olması dikkatlerden kaçmazken A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin aylar önce Hamas yöneticilerinden Salih El-Aruri'nin de benzer bir şekilde şehit edildiğini söyledi.
HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE
2 SUİKAST ARASINDA BENZERLİK!
"Bunlar bir tesadüf mü diye sorgulanıyor?" diyen Ali Semin, "Daha önce Hizbullah Haniye'nin yardımcısı Aruri'yi Beyrut'a davet etti ve İsrail suikastıyla şehit edildi. Şimdi Tahran aynı şekilde Haniye'yi davet etti orada da bir suikast" ifadelerini kullandı.
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"İRAN'DA CİRİT ATIYORLAR..."
İran'ın güvenlik zaafiyetlerine vurgu yapan Ali Semin, "İran'da artık MOSSAD, CIA, İngiliz ajanları çok rahat şekilde hareket ediyor. Ajanlar birçok ülkede var ama suikast potansiyeline dönüşmesi çok ciddi anlamda risk taşır." dedi.