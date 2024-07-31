Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik

İSMAİL HANİYE

Semin, İsrail'in bu suikast ile İran'a ve bölge ülkelerine "Haniye'yi istediğimiz şekilde Tahran'ın göbeğinde öldürebiliyorsak Hamaney'i de öldürebiliriz" şeklinde mesaj verdiğini kaydetti.

Semin şunları söyledi:

Şöyle bir gerçek de var: Haniye ve Hamas yetkilileri daha güvenli bir şekilde risk almadan davranabilirlerdi. Gelinen noktaya baktığımızda Hamas tarafında da bir dikkatsizlik var. Ajanların bu bölgede rahat hareket ettiğini görüyoruz, daha dikkatli olunması gerekiyordu. İran'ın güvenli liman olmadığının altını çizmek gerekiyor. Bu suikastın neticesi daha da büyük bir çatışmaya yol açacaktır.