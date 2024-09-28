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İran, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 5 gün yas ilan etti

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın işgalci İsrail saldırısında hayatının kaybetmesi sonucu üzerine 5 gün süreyle ulusal yas ilan etti.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:51
İran, Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 5 gün yas ilan etti

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İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

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