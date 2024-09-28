Nasrallah suikastı sonrası İran ABD'yi suçladı! Rusya "siyasi cinayet" açıklaması yaptı

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah (İHA)
RUSYA "SİYASİ CİNAYET" DEDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlediğini kaydederek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu'da "çok daha dramatik sonuçlar doğuracağını" belirtti.
Bakanlıktan, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde nüfusun yoğun olduğu bölgeye ağır bombalar kullanarak bir dizi saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, buradaki konutların tamamen yıkıldığı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildiği kaydedildi.
İsrail'in bu saldırılarda Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurduğu, Hizbullah'ın da 30 yıldan fazla süredir kendilerini yöneten liderin ölümünü açıkladığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in işlediği bir siyasi cinayeti daha şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.
İsrail tarafının attığı bu adımla Lübnan vatandaşlarının öldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı vurgulandı. Daha sonra doğacak durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail'i bir kez daha askeri eylemlerini acilen durdurmaya çağırıyoruz. Bu, akan kanın durdurulmasını, siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılmasını mümkün kılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Rus Dışişleri'nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (AA)
ALMANYA: İSRAİL'İN YARARINA DEĞİL
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Lübnan'daki son hava saldırılarından duyduğu endişeyi ifade ederek bunun, İsrail için daha büyük bir güvenlik riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Baerbock, İsrail'in son saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Alman ARD kanalına yaptığı açıklamada, "Tüm Lübnan'ın istikrarsızlaşması riski var ve bu hiçbir şekilde İsrail'in güvenliğinin yararına değil." dedi.
İsrail hava saldırılarının ABD, Fransa, Almanya ve bölgesel ortaklarının Lübnan-İsrail sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunmasının ardından geldiğine işaret eden Baerbock, "Her şeyden önce durumun son derece tehlikeli olduğunu söylemeliyim. Tüm bölgenin mutlak bir şiddet sarmalına sürüklenme riski var." diye konuştu.
Alman Dışişleri Bakanı, "Lübnan'daki terör hedeflerini vurmanın askeri mantık açısından uygun görülebileceğini" ancak siyasi güvenlik açısından bakıldığında son saldırıların İsrail'in kendisi için ciddi riskler doğurabileceğini savundu.
Bakan Baerbock, bu saldırıların, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin İsrail'in kuzeyinde güvenliği yeniden tesis etme ve yaklaşık 80 bin İsraillinin evlerine dönmesini sağlama hedefini de baltalayabileceğini belirtti.
80 BİN KİŞİ EVLERİNE DÖNEMEYECEK
Baerbock, "Eğer bu durum şimdi bir yangını tetiklerse bu 80 bin kişi evlerine dönemeyecek çünkü tüm sınır bölgesi daha da güvensiz hale gelecek. Bu nedenle New York'taki çağrım, Amerikalı, Fransız ve Suudi mevkidaşlarım gibi, bu ateşkese şimdi ihtiyacımız olduğu ve bunun için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimiz yönündeydi." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron (AA)
FRANSA LÜBNAN'A KARA SALDIRINA KARŞI
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına karşı olduklarını belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bilgisi verildi.
Açıklamada, Barrot'un Lübnan'da son saatlerde yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdiği aktarılarak, "Fransa, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunuyor ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen her türlü eylemi kınıyor." ifadesine yer verildi.
Fransa'nın "Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına karşı çıktığı" bildirilen açıklamada, İran, Hizbullah ve bölgedeki diğer tarafların, bölgede istikrarsızlığı ve gerilimi artıracak her türlü eylemden kaçınması talep edildi.
Açıklamada, Fransız makamlarının bu gerilimin tırmanmasını önlemek için bölgedeki ortakları ve Lübnan makamları ile temas halinde olduğu belirtilerek, Lübnan ve İsrail'deki sivillerin güvenliğinin garanti altına alınması istendi.