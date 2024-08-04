İran kıyılarından 10 kilometre uzakta: ABD uçak gemisi Theodore Roosevelt Hürmüz Boğazı’nda

ABD, İran'ın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi. Öte yandan İran medyasında da sık sık yayın akışı kesilerek askeri marşlar yayınlanmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasını yaparak İsrail'le savaş imasında bulundu.