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İran gizli yeraltı üssünü açtı! Balistik füzeler depolanıyor: İsrail’e buradan ateşlendi

İran, balistik füzelerini depoladığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade’nin yeraltındaki gizli üssü ziyaret ettiğini bildirdi. Hacızade, İran’ın ilk defa kendi topraklarından İsrail’e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 16:52
İran gizli yeraltı üssünü açtı! Balistik füzeler depolanıyor: İsrail’e buradan ateşlendi

İÇİNDEKİLER

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    İran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı.

    İran, balistik füzelerini depoladığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı

    Devrim Muhafızlarına yakınlığı ile bilinen Tasnim Haber Ajansı Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin balistik füzelerin depolandığı yeraltındaki üssü ziyaret ettiğini bildirdi.

    İran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    YERALTI ÜSSÜNE ZİYARET

    Ziyarete ilişkin görüntüde Selami ile Hacızade yeraltı füze üssünde gezerken etrafta seyir ve balistik füzelerin depolandığı ve çoğunun araçların üzerine ve rampalara konuşlandırıldığı koridorlar görülüyor.

    BALİSTİK FÜZELER ORADA DEPOLANIYOR

    Söz konusu görüntülerin yeraltı füze üssünün küçük bir kısmını yansıttığı belirtilirken videoda İmad, Kadir ve Kıyam gibi sıvı yakıtlı füzelerin burada depolandığı göze çarpıyor.

    İran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    İSRAİL'E DE BURADAN ATEŞLENMİŞTİ

    Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran'ın ilk defa kendi topraklarından Israil'e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

    İran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran gizli yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    İranlı komutan Selami de "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artmaktadır. (Bu) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin yakın gelecekte yeni füzelerini ve füze üslerini açıklayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

    Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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