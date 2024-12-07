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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon özür diledi: "Suçlamalardan kaçmayacağım"

Güney Kore'de başarısız sıkı yönetim ilanı sonrası Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'den beklenen açıklamasını yaptı. Özür dileyen Güney Kore Devlet Başkanı, hakkındaki suçlamalardan kaçmayacağını söyledi.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 04:59 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 05:58
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon özür diledi: Suçlamalardan kaçmayacağım

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendisi tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından ilk kez halka seslendi.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (İHA) Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (İHA)

Televizyonda yayınlanan konuşmasında devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu" dedi. Yaşananlardan "derin üzüntü duyduğunu" vurgulayan Yoon, "Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (İHA) Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (İHA)

"İKİNCİ BİR SIKIYÖNETİM OLMAYACAK"

Aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu açıklayan Yoon, "Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım" şeklinde konuştu. İkinci bir sıkıyönetim ilan edileceğine dair söylentilere de değinen Yoon, "Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak" dedi. Kendi görev süresi de dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini Halkın Gücü Partisi'ne (PPP) emanet edeceğini kaydeden Yoon, konuşmasını "Halkımıza yaşattığım endişeler için bir kez daha özür diliyorum" sözleriyle sonlandırdı.

Yoon'un, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararının ardından ilk konuşmanı Ulusal Meclis'te bugün yapılacak "görevden azil" oylamasının hemen öncesinde yapması dikkat çekti.

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