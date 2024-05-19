ABD’de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı: Manhattan, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü şerefine kırmızı beyaza büründü

TÜRK TOPLUMUNUN BAŞARILARINDAN GURUR DUYUYORUZ
Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Türk-Amerikan toplumunun, ABD'de geldiği noktanın altını çizdi. "Biz, Türkiye olarak, Amerika'daki Türk toplumunun bugüne kadar kat ettiği mesafeler ve ortaya koyduğu başarılardan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer veren Önal, Türk-Amerikan vatandaşlarının, siyaset, ekonomi ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, tüm alanlarda etkin olmasını teşvik ettiklerini söyledi.
İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN VİDEO MESAJ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise festival alanında izletilen video mesajında, ana vatanıyla bağlarını koparmayan Türk-Amerikan toplumunun, Türk milletinin birer temsilcisi ve birer vatandaş diplomat olarak görüldüğünü ifade etti.
New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Ortak vatan sevgimizi, özlemimizin ve bizleri birbirimize yaklaştıran ortak kültürümüzün böyle güzel bir etkinlikte dile getirmemizin manası hem bizler için hem de bizleri takip eden çevreler için büyüktür" dedi.
"41 KERE MAŞALLAH"
TADF Başkanı Gülay Aydemir ise ABD'de Türklerin Amerikan toplumunun önemli bir parçası olarak görülmesinin her geçen gün daha da güçlendiğinin altını çizdi.
Ayrıca klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve yıllar önce Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Pınar Ayhan da sahne aldıkları festivaldeki performanslarıyla büyük alkış aldı. Ardından festivalin sonunda sahneye çıkan sanatçı Rafet El Roman, New York'taki kutlamanın 41 yıldır yapıldığını öğrenince '41 kere maşallah' diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Rafet El Roman, sahnede çocukluğunda ilk şarkısını söylediği ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim Ben de' isimli parçasını halkla birlikte seslendirdi.