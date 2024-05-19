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ABD'de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı: Manhattan, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü şerefine kırmızı beyaza büründü

Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu organizasyonu, İletişim Başkanlığı desteğiyle New York'ta düzenlenen 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü büyük coşku ve katılımla yapıldı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 17:50 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 17:50
ABD’de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı: Manhattan, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü şerefine kırmızı beyaza büründü

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ABD'nin New York şehrinde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin 41'incisi Manhattan'da yapıldı. İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen festival, bu yıl Madison Caddesi 38. Sokakta başladı. Yürüyüşe, ABD'deki çok sayıda Türk sivil toplum örgütü, dernek, taraftar dernekleri, Türkçe eğitim veren okullar, halk oyun ekipleri, Türk kökenli diğer ülkelerin dernek ve kuruluşlarıyla çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

TÜRK YÜRÜYÜŞÜ 1981'DEN SONRA GELENEKSELLEŞTİ

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivale, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ve TADF Başkanı Gülay Aydemir başta olmak üzere bir çok Türk sivil toplum örgütü lideri ve üyesi katıldı.

TADF'nin ev sahipliğinde yapılan ve her yıl büyük ilgi gören kortej yürüyüşüne katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Mehteran Takımı vatandaşlardan büyük alkış aldı.

MANHATTAN TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralanırken, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun (TADF) organizesinde, Spor Kulüpleri, Türk Cumhuriyeti dernekleri, Türk kültür organizasyonları ve Türkçe eğitim veren okulların öğrencileri yürüyüşe katılarak protokolü selamladı.

Madison 38. sokaktan başlayan yürüyüş, 25. sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kurulan konser alanındaki kutlamalarla devam ederken, misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarını izledi. Katılımcılar, 'Kırmızı beyaz' ve 'En büyük Türkiye' sloganlarıyla kortejde çalınan müziklere eşlik etti.

Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın Genel Sanat Yönetmenliği'ni yaptığı 'Anadolu Ateşi' halk dansları grubunun sergilediği performansla coşkulu anlar yaşayan davetliler, Türk mutfağının çeşitli lezzetlerinden tatma şansı da yakaladı. Ayrıca, etkinliğe, New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan Türk polislerle NYPD bandosu da eşlik etti.

TÜRK TOPLUMUNUN BAŞARILARINDAN GURUR DUYUYORUZ

Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Türk-Amerikan toplumunun, ABD'de geldiği noktanın altını çizdi. "Biz, Türkiye olarak, Amerika'daki Türk toplumunun bugüne kadar kat ettiği mesafeler ve ortaya koyduğu başarılardan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer veren Önal, Türk-Amerikan vatandaşlarının, siyaset, ekonomi ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, tüm alanlarda etkin olmasını teşvik ettiklerini söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN VİDEO MESAJ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise festival alanında izletilen video mesajında, ana vatanıyla bağlarını koparmayan Türk-Amerikan toplumunun, Türk milletinin birer temsilcisi ve birer vatandaş diplomat olarak görüldüğünü ifade etti.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Ortak vatan sevgimizi, özlemimizin ve bizleri birbirimize yaklaştıran ortak kültürümüzün böyle güzel bir etkinlikte dile getirmemizin manası hem bizler için hem de bizleri takip eden çevreler için büyüktür" dedi.

"41 KERE MAŞALLAH"

TADF Başkanı Gülay Aydemir ise ABD'de Türklerin Amerikan toplumunun önemli bir parçası olarak görülmesinin her geçen gün daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Ayrıca klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve yıllar önce Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Pınar Ayhan da sahne aldıkları festivaldeki performanslarıyla büyük alkış aldı. Ardından festivalin sonunda sahneye çıkan sanatçı Rafet El Roman, New York'taki kutlamanın 41 yıldır yapıldığını öğrenince '41 kere maşallah' diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Rafet El Roman, sahnede çocukluğunda ilk şarkısını söylediği ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim Ben de' isimli parçasını halkla birlikte seslendirdi.

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