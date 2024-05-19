ABD’de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı: Manhattan, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü şerefine kırmızı beyaza büründü

ABD 'nin New York şehrinde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin 41'incisi Manhattan'da yapıldı. İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen festival, bu yıl Madison Caddesi 38. Sokakta başladı. Yürüyüşe, ABD'deki çok sayıda Türk sivil toplum örgütü, dernek, taraftar dernekleri, Türkçe eğitim veren okullar, halk oyun ekipleri, Türk kökenli diğer ülkelerin dernek ve kuruluşlarıyla çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

TÜRK YÜRÜYÜŞÜ 1981'DEN SONRA GELENEKSELLEŞTİ

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivale, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ve TADF Başkanı Gülay Aydemir başta olmak üzere bir çok Türk sivil toplum örgütü lideri ve üyesi katıldı.

TADF'nin ev sahipliğinde yapılan ve her yıl büyük ilgi gören kortej yürüyüşüne katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Mehteran Takımı vatandaşlardan büyük alkış aldı.