İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de saldırılarına devam ediyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Vefa Hastanesi yakınları da bombalandı.

SABAH SAATLERİNDEN BU YANA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kalabalığın yoğun olduğu ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yer aldığı bölge İHA ile hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Son can kaybıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde sivil aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.