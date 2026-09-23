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Galler'de İngiliz ordusuna ait eğitim uçağı düştü: Pilotlar fırlatma koltuğuyla kurtuldu

İngiltere'de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan kurtulan iki pilot hafif yaralanırken, kazanın havadaki anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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Galler'de İngiliz ordusuna ait eğitim uçağı düştü: Pilotlar fırlatma koltuğuyla kurtuldu

Galler'de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı düşerken, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan iki pilot hafif yaralandı.

Havadaki o anlar anbean kameraya yansıdı.

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