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ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı

ABD’de California açıklarında 7.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Öte yandan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 22:36 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 00:36
ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı

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ABD'nin California eyaleti açıklarında 7.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.0 büyüklüğündeki depremin California eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin 99 kilometre açığında yerel saatle 10.44'te Pasifik Okyanusu'nda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem (AA)ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem (AA)

USGS, 7.0 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında ise 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini açıkladı.

ABD'de 7.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bir marketin son hali (İHA)ABD'de 7.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bir marketin son hali (İHA)

TSUNAMİ UYARISI
Ulusal Tsunami Merkezi, ABD'nin batı kıyısı boyunca Oregon eyaletindeki Dunes City'den başlayarak California'daki San Francisco ve San Jose'ye kadar uzanan 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami dalgalarının San Francisco'ya yerel saatle 12.10'da ulaşmasının beklendiği duyuruldu.

ABD'de 7.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yaşananlar (İHA)ABD'de 7.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yaşananlar (İHA)

Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşlara iç bölgelerdeki yüksek alanlara doğru hareket etme çağrısında bulundu. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı!

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