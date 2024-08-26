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ABD'de bazı bölgelerde harekete geçti! Koronavirüs ve maymun çiçeğinden sonra şimdi de 'doğu at ensefaliti' virüsü: Sivrisineklerden bulaşıyor

Koronavirüs ve maymun çiçeği virüsünün ardından dünya alarma geçerken, ABD'den gelen haber büyük korkuya neden oldu. ABD bazı bölgelerde sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı alarma geçti. Peki 'doğu at ensefaliti' virüsü nedir? Belirtileri neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 22:23 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 22:36
ABD’de bazı bölgelerde harekete geçti! Koronavirüs ve maymun çiçeğinden sonra şimdi de ’doğu at ensefaliti’ virüsü: Sivrisineklerden bulaşıyor

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ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli önlemler almak için harekete geçildi.



Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsüne ilişkin basına açıklama yaptı.

Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.



SİVRİSİNEK İLAÇLAMASI YAPILACAK

Bunun, bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getiren Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.



Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.



DOĞU AT ENSEFALİTİ

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.



BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

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