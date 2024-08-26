ABD’de bazı bölgelerde harekete geçti! Koronavirüs ve maymun çiçeğinden sonra şimdi de ’doğu at ensefaliti’ virüsü: Sivrisineklerden bulaşıyor





Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.