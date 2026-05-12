İsrail'in İran'a karşı hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak'ta gizli bir askeri üs kurduğu iddiası gündem olurken Irak'taki Haşdi Şabi güçleri "Egemenliği Sağlama" adıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
İSRAİL IRAK ÇÖLÜNDE GİZLİ ÜS KURDU
ABD gazetesi The Wall Street Journal, Irak birliklerinin İran savaşının başlarında gizli İsrail üssünü keşfedecekken İsrail saldırısına uğradığını yazdı. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre İsrail, özel kuvvetlerin bulunduğu ve İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez görevi gören bu tesisi savaş başlamadan hemen önce ABD'nin bilgisi dahilinde inşa etti.
IRAKLI ÇOBAN FARK ETTİ
İsrail üssü mart ayı başlarında neredeyse keşfediliyordu. Irak devlet medyası, yerel bir çobanın bölgede helikopter uçuşları da dahil olmak üzere olağandışı askeri faaliyetler olduğunu bildirdiğini ve Irak ordusunun soruşturma için birlikler gönderdiğini belirtti. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerden biri, İsrail'in hava saldırılarıyla onları uzak tuttuğunu belirtti.
İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. O dönemdeki Irak hükümeti ise bir Irak askerinin ölümüne yol açan saldırıyı kınamıştı.
IRAK'TAN TEPKİ: YABANCI GÜÇLER SALDIRDI
Irak devlet medyasına konuşan merkezi güvenlik organı olan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, mart ayı başlarında düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Bu pervasız operasyon koordinasyon veya onay olmadan gerçekleştirildi" dedi. Irak, mart ayının sonlarında Birleşmiş Milletler'e yaptığı şikayette, saldırının yabancı güçler ve hava saldırıları tarafından düzenlendiğini ve ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti. Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, ABD'nin saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.
IRAK ASKERLERİ ATEŞ ALTINDA KALDI
Çobanın ilk ihbarının ardından Irak askerleri Humvee'lerle yola koyuldu ve şafak vakti olay yerine doğru ilerledi. Muhammedavi'nin anlattığına göre, grup yoğun ateş altında kaldı. Ateş sonucunda bir asker öldü. İki asker de yaralandı.
Irak yetkilileri, bölgede arama çalışmalarına katılmak üzere, Irak'ın DEAŞ ile mücadelesinde önemli rol oynayan Terörle Mücadele Servisi'nden iki birim daha gönderdi. Arama sonucunda bölgede askeri güçlerin bulunduğuna dair kanıtlar bulundu. Muhammedavi devlet medyasına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre saldırıdan önce yerde, havadan desteklenen ve birliklerimizin kapasitesinin ötesinde faaliyet gösteren belirli bir güç vardı" dedi.
İSRAİL SAVAŞ ALANINA YAKLAŞTI
Irak'taki üs, İsrail'in savaş alanına daha yakınlaşmasını sağladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin belirttiğine göre, İsrail, acil kurtarma görevleri gerektiğinde daha hızlı müdahale edebilmek için oraya arama kurtarma ekipleri konuşlandırdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerden birine göre, düşman topraklarında komando operasyonları yürütmek üzere eğitilmiş İsrail hava kuvvetleri özel kuvvetleri de üste bulunuyordu.
HAŞDİ ŞABİ'DEN NECEF VE KERBELA'DA OPERASYON
İsrail'in Irak'ta gizlice kurduğu üs gündem olurken Haşdi Şabi'den dikkat çeken bir adım geldi. Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali el-Hamdani, operasyonun Necef ve Kerbela çöllerinde dört eksen boyunca yürütüldüğünü belirtti.
Hamdani, operasyonun Kerbela ile Nuhayib bölgesini birbirine bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.
Operasyonun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallah'ın direktifiyle başlatıldığını belirten Hamdani, faaliyetlere Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyon Komutanlığı, Kerbela Operasyon Komutanlığı, Anbar Operasyon Komutanlığı ile Haşdi Şabi'nin 2. Tugayı'nın katıldığını kaydetti.
70 KİLOMETRE DERİNLİKTE ARAMA TARAMA
Hamdani, operasyona katılan güçlerin, önceden belirlenen askeri planlar doğrultusunda ve "yüksek profesyonellik seviyesinde" 70 kilometre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar "Haşdi Şabi" isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı. Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.