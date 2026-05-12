ABD gazetesi The Wall Street Journal, Irak birliklerinin İran savaşının başlarında gizli İsrail üssünü keşfedecekken İsrail saldırısına uğradığını yazdı. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre İsrail, özel kuvvetlerin bulunduğu ve İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez görevi gören bu tesisi savaş başlamadan hemen önce ABD'nin bilgisi dahilinde inşa etti.

IRAKLI ÇOBAN FARK ETTİ

İsrail üssü mart ayı başlarında neredeyse keşfediliyordu. Irak devlet medyası, yerel bir çobanın bölgede helikopter uçuşları da dahil olmak üzere olağandışı askeri faaliyetler olduğunu bildirdiğini ve Irak ordusunun soruşturma için birlikler gönderdiğini belirtti. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerden biri, İsrail'in hava saldırılarıyla onları uzak tuttuğunu belirtti.

İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. O dönemdeki Irak hükümeti ise bir Irak askerinin ölümüne yol açan saldırıyı kınamıştı.

IRAK'TAN TEPKİ: YABANCI GÜÇLER SALDIRDI

Irak devlet medyasına konuşan merkezi güvenlik organı olan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, mart ayı başlarında düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Bu pervasız operasyon koordinasyon veya onay olmadan gerçekleştirildi" dedi. Irak, mart ayının sonlarında Birleşmiş Milletler'e yaptığı şikayette, saldırının yabancı güçler ve hava saldırıları tarafından düzenlendiğini ve ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti. Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, ABD'nin saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.