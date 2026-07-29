Irak basını Türkiye-Irak zirvesini manşetlerine taşıdı: Odakta Kalkınma Yolu Projesi

Irak basınının önemli bir kesiminde, ziyaret kapsamında Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesine başlanması ile iki ülke arasında çeşitli mutabakat zaptlarının imzalanmasına geniş yer verildi.

Irak basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin görüşmelerine geniş yer ayırırken, Kalkınma Yolu Projesi'ni ön plana çıkardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber ve yorumlarda, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar ile Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için atılan adımların, ziyaretin en önemli kazanımları arasında gösterildiği değerlendirildi.

Diğer yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Zeydi'nin görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında Irak Ulaştırma Bakanı'nın Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili anlaşmayı imzalamaması bazı medya kuruluşlarında gündeme taşındı.