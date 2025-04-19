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Hindistan'da facia! 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Hindistan’ın Delhi eyaletinde 4 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:00
Hindistan’da facia! 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

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Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı bina çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü, EPAHindistan'da 4 katlı bina çöktü, EPA

4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

NDTV kanalının haberine göre, Delhi'de yerel saatle 03.00 sularında 4 katlı bina çöktü.

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü, EPAHindistan'da 4 katlı bina çöktü, EPA

EN AZ 4 ÖLÜ

Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi enkazdan kurtarılırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilisi Sandeep Lamba, 8 ila 10 kişinin hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü, EPAHindistan'da 4 katlı bina çöktü, EPA

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müfettiş Yardımcısı Mohsen Shahidi, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Delhi Belediye Başkanı Mahesh Kumar Khinchi, yetkililere soruşturma başlatmaları ve ihmali görülenleri açığa almaları talimatının verildiğini söyledi.

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