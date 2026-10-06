Avrupa’da otoyol hız sınırının 100 km/s’ye düşürülmesi önerisi tartışma yarattı: Türkiye'de son durum ne?
Avusturya'dan AB genelindeki otoyollarda azami hız sınırının 100 km/s'ye düşürülmesi önerisi geldi. Sürücülerin gözü Türkiye'deki 130 ve 140 km/s'lik otoyol limitlerine çevrildi.
Avrupa'da otoyollarda azami hız sınırının 100 km/s'ye düşürülmesi yönünde sunulan teklif sürücüler arasında yeni bir tartışma başlattı. Gözler Türkiye'deki 130 ve 140 km/s olarak uygulanan mevcut otoyol hız limitlerine çevrildi.
Peki, otoyollarda hız sınırı değişecek mi? İşte düzenlemenin detayları ve Türkiye'deki son durum...
Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn tarafından dile getirilen öneri, Avrupa Birliği (AB) genelindeki tüm otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 km/s olarak uygulanmasını hedefliyor. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu teklif, ulaştırma ve trafik güvenliği alanında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği gerekçesiyle gündeme oturdu
100 KM/S HIZ SINIRI ÖNERİSİNİN GEREKÇELERİ NELER?
Gündeme getirilen hız sınırı kısıtlamasının arkasında üç ana temel neden yer alıyor:
Trafik Güvenliği: Ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilmesi.
Yakıt Tasarrufu: Yüksek hızların getirdiği aşırı yakıt tüketiminin önüne geçilmesi.
Enerji Bağımlılığı: Petrol ve akaryakıt ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesi.
Ancak söz konusu teklif şu an için AB kurumlarının gündeminde yer almıyor ve bağlayıcı bir yasa taslağı niteliği taşımıyor. AB mevzuatına göre kara yollarındaki azami hız sınırlarını belirleme yetkisi üye ülkelerin kendi ulusal yetki alanında bulunuyor. Avrupa Komisyonu, tüm üye ülkeleri kapsayan ortak ve bağlayıcı tek bir hız sınırı çerçevesinin henüz bulunmadığını belirtiyor.
TÜRKİYE'DE MEVCUT OTOYOL HIZ SINIRLARI NE KADAR?
Türkiye'de otomobiller için geçerli otoyol azami hız limitleri en son 1 Temmuz 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla yeniden düzenlenmişti. Yol altyapısı ve standartlarına göre belirlenen güncel limitler şu şekildedir:
- KGM Tarafından İşletilen Otoyollar: Otomobiller için azami hız sınırı 130 km/saat
- Yap-İşlet-Devret (YİD) Otoyolları: Otomobiller için azami hız sınırı 140 km/saat.
Önemli not: Otoyollarda uygulanan 130 km/s ve 140 km/s seviyesindeki azami hız limitleri yalnızca otomobil sınıfındaki araçları kapsamaktadır.
Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve diğer ağır vasıta türleri için hız limitleri mevzuatta ayrı kategorilerde uygulanmaya devam etmektedir.
130 VE 140 KM/S HIZ SINIRLARI KALKACAK MI?
Avrupa'da gündeme gelen 100 km/s hız sınırı önerisi bağlayıcı bir karar veya yasa tasarısı olmadığından, Türkiye'deki mevcut mevzuat üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Türkiye'de otoyol hız limitlerinde şu aşamada bir değişiklik yapılması öngörülmemektedir.