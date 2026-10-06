Avusturya'dan AB genelindeki otoyollarda azami hız sınırının 100 km/s'ye düşürülmesi önerisi geldi. (Foto: AA)

Ancak söz konusu teklif şu an için AB kurumlarının gündeminde yer almıyor ve bağlayıcı bir yasa taslağı niteliği taşımıyor. AB mevzuatına göre kara yollarındaki azami hız sınırlarını belirleme yetkisi üye ülkelerin kendi ulusal yetki alanında bulunuyor. Avrupa Komisyonu, tüm üye ülkeleri kapsayan ortak ve bağlayıcı tek bir hız sınırı çerçevesinin henüz bulunmadığını belirtiyor.

TÜRKİYE'DE MEVCUT OTOYOL HIZ SINIRLARI NE KADAR?



Türkiye'de otomobiller için geçerli otoyol azami hız limitleri en son 1 Temmuz 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla yeniden düzenlenmişti. Yol altyapısı ve standartlarına göre belirlenen güncel limitler şu şekildedir: