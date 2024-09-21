İngiltere’de siber saldırı paniği: Tankın içine de girsen kurtuluş yok

SİBER GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN KORKUTAN CEVAP

Seattle'da bir siber güvenlik görevlisi ile görüştüğünü belirten Clarkson, görevlinin bir dizüstü bilgisayar ve bir anten ile tüm sistemin altüst edilebileceğini söylediğine dikkat çekti.

Clarkson'un aktardığına göre siber güvenlik görevlisi, bir arabanın sistemine girmek için antene dahi gerek olmadığını söyledi.

ARABALAR DA TEHLİKEDE

Yaklaşık son on yıldır üretilen otomobillerin hemen hepsi uzaydan hava durumu ve trafik bilgisi alabiliyor. Bir otomobilin hacklenmesi ile ise radyonun sesi sonuna kadar açılabilir, klima sıcaklığı sonuna kadar artırılabilir. Dahası gaz pedalı ile motor arasında fiziksel bir bağlantı olmayan bu arabalanın sistemini ele geçiren bir hacker binlerce kilometre uzaklıktaki bir odadan arabanın hızına da karar verebilir. Bu süreç içinde şoför motoru dahi kapatamaz çünkü bu işlem de elektronik olarak yapılıyor.

"TANKA DA GİRSEN KURTULUŞ YOK"

The Sun yazarı savaş teknolojileri konusunda Batı'da Rusya paniğinin başladığını da açıkça gözler önüne serdi ve "Bu, teoride Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) Starmer'in (İngiltere Başbakanı) arabasının kontrolünü ele geçirip ağaca çarpabileceği anlamına geliyor. Hem de Kremlin'den ayrılmadan" dedi.

"İsterseniz bir tankın içinde girin, yine de düşman onu kolay bir şekilde denize sürebilir" diyen Clarkson, modern savaşın gittiği noktayı vurguladı.