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İngiltere’de siber saldırı paniği: Tankın içine de girsen kurtuluş yok

İsrail’in Lübnan’da peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından Batı’da savaş teknolojilerine yönelik korku arttı. İngiliz gazetesi The Sun, “Hizbullah telsiz patlamaları ürkütücü! Peki ya bir arabanın gaz pedalına siber saldırı düzenleselerdi?” dedi ve bir siber güvenlik görevlisinin anlattıkları ışığında tehlikeye dikkat çekti. Peki, hackerlar otomobilleri de ele geçirebilir mi? İşte, İngiliz basınından savaş teknolojileri ile ilgili sorular…

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 11:27
İngiltere’de siber saldırı paniği: Tankın içine de girsen kurtuluş yok

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İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a düzenlediği çağrı cihazlı siber saldırıların ardından dünyayı savaş teknolojileri korkusu sardı. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının bir anda birer patlayıcıya dönüşmesi cep telefonları, küçük ev aletleri, otomobiller ve daha türlü elektrikli aletlere yönelik şüpheleri artırdı.

İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik iki siber saldıru düzenledi.İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik iki siber saldıru düzenledi.

İNGİLTERE'DE SİBER SALDIRI PANİĞİ

İngiliz The Sun yazarı Jeremy Clarkson "Hizbullah telsiz patlamaları ürkütücü! Peki ya bir arabanın gaz pedalına siber saldırı düzenleselerdi?" dedi ve Batı'da paniğin başladığını işaret etti.

ABD PARAYI HACKLENMEMEK İÇİN HARCIYOR

Yeni nesil modern silahların hipersonik dronlar ve makineli tüfekleri olan robot köpekleri olacağı söylenirken Clarkson, Lübnan'da yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda böyle bir teknolojiye gerek dahi olmadığını belirtti ve "Şu anda savunma sanayicileri, Amerika'daki teknoloji devleri, bankalar ve hükümetler sistemlerinin hacklenemeyeceğinden emin olmak için muazzam miktarda zaman ve para harcıyorlar." ifadeleri ile dünyadaki siber saldırı paniğini vurguladı.

SİBER GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN KORKUTAN CEVAP

Seattle'da bir siber güvenlik görevlisi ile görüştüğünü belirten Clarkson, görevlinin bir dizüstü bilgisayar ve bir anten ile tüm sistemin altüst edilebileceğini söylediğine dikkat çekti.

Clarkson'un aktardığına göre siber güvenlik görevlisi, bir arabanın sistemine girmek için antene dahi gerek olmadığını söyledi.

ARABALAR DA TEHLİKEDE

Yaklaşık son on yıldır üretilen otomobillerin hemen hepsi uzaydan hava durumu ve trafik bilgisi alabiliyor. Bir otomobilin hacklenmesi ile ise radyonun sesi sonuna kadar açılabilir, klima sıcaklığı sonuna kadar artırılabilir. Dahası gaz pedalı ile motor arasında fiziksel bir bağlantı olmayan bu arabalanın sistemini ele geçiren bir hacker binlerce kilometre uzaklıktaki bir odadan arabanın hızına da karar verebilir. Bu süreç içinde şoför motoru dahi kapatamaz çünkü bu işlem de elektronik olarak yapılıyor.

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"TANKA DA GİRSEN KURTULUŞ YOK"

The Sun yazarı savaş teknolojileri konusunda Batı'da Rusya paniğinin başladığını da açıkça gözler önüne serdi ve "Bu, teoride Putin'in (Rusya Devlet Başkanı) Starmer'in (İngiltere Başbakanı) arabasının kontrolünü ele geçirip ağaca çarpabileceği anlamına geliyor. Hem de Kremlin'den ayrılmadan" dedi.

"İsterseniz bir tankın içinde girin, yine de düşman onu kolay bir şekilde denize sürebilir" diyen Clarkson, modern savaşın gittiği noktayı vurguladı.

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