İngiltere’de çocuk katliamı

İngiltere'nin Southport kentindeki 17 yaşındaki bir gencin dans okuluna bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden çocukların sayısı 3'e çıktı. Polis açıklamasında, "9 yaşındaki kız çocuğu dün sabah erken saatlerde hastanede hayatını kaybetti. Ölen çocukların 6 ve 7 yaşlarında kız çocukları olduğunu teyit edebiliriz" ifadesi kullanıldı.

Bıçaklı saldırıda, 8 çocuğun daha yaralandığı ve bunlardan 5'inin durumunun kritik olduğu aktarıdı. Olay sırasında yaralanan 2 yetişkinin de durumunun kritik olduğu kaydedildi. Saldırı sırasıda küçük çocuklar Taylor Swift temalı bir dansı prova ediyordu.

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