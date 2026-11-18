McClelland, insanlığa ilişkin anlayışın değişmesi nedeniyle bu tercihin ilgi çekici olduğunu belirtti. İnsanların, canlı varlıklarla insanlar tarafından oluşturulan yapay varlıklar arasındaki farkı anlamaya çalıştığını ifade eden McClelland, bilinç, yaratıcılık ve şefkat kavramlarını gündeme taşıdı.

McIntosh'un değerlendirmesi, yapay zekanın yalnızca teknolojik gelişmeleri değil, insanın kendisini tanımlama biçimini de etkilediğine dikkat çekti.

"Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Human kelimesinin tanımı geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırıyor."

Uzmanlar, yapay zeka çağında insanı makinelerden ayıran bilinç, yaratıcılık ve şefkat gibi özellikleri tartışıyor. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)



"BİZİ AYIRAN ŞEY BİLİNÇ Mİ, YARATICILIK MI YOKSA ŞEFKAT Mİ?"

Dr. Tom McClelland, yapay zekanın geleceğinin önceden belirlenmiş olmadığını vurgulayarak özellikle yeni nesillere mesaj verdi.

McClelland, açıklamasında şunları söyledi: "Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi? Yapay zeka etrafındaki tüm söylemler kaçınılmaz olarak neler olacağı üzerine kurulu. Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı."

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA "İNSAN" KAVRAMI YENİDEN GÜNDEMDE



Cambridge Dictionary'nin 2026 yılı için yaptığı seçim, teknolojinin gelişimiyle birlikte insan kimliği ve insan olmanın anlamı üzerine yürütülen tartışmaları öne çıkardı.



Uzmanların değerlendirmelerinde özellikle yapay zekaya ne ölçüde güvenilmesi gerektiği, düşünme süreçlerinin teknolojiye devredilmesinin sonuçları ve insanı yapay sistemlerden ayıran özellikler üzerinde duruldu.

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