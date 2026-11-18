2026 yılının kelimesi belli oldu! Cambridge Dictionary'den yapay zeka çağında "insan" tercihi
Cambridge Dictionary (Cambridge Sözlüğü), 2026 yılının kelimesini "human" (insan) olarak açıkladı. Yapay zekanın insan hayatındaki etkisinin giderek artması, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Cambridge Sözlüğü sözlük bilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insanlığı tanımlama biçimimizi değiştirdiğini belirtirken, uzmanlar bilinç, yaratıcılık ve şefkat gibi kavramların insanı makinelerden ayırıp ayırmadığını sorguladı.
Yapay zekanın günlük yaşamdan eğitime, bilimden teknolojiye kadar birçok alanda etkisini artırdığı dönemde Cambridge Dictionary, 2026 yılının kelimesini "human" (insan) olarak belirledi. Sözlük bilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya ilişkin düşünce ve konuşma biçimlerini değiştirdiğine dikkat çekerek, insan olma fikrine yönelik artan ilginin zamanın ruhunu yansıttığını ifade etti.
Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland ise yapay zeka çağında insan ile makine arasındaki farkın yeniden sorgulandığını belirtti.
2026 YILININ KELİMESİ "HUMAN" OLDU
Dünyanın önde gelen İngilizce sözlüklerinden Cambridge Dictionary, 2026 yılının kelimesini açıkladı. Sözlük, bu yılın kelimesi olarak İngilizcede "insan" anlamına gelen "human" sözcüğünü seçti. Tercihin arkasında, yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte insan olmanın anlamına yönelik tartışmaların yeniden öne çıkması bulunuyor.
YAPAY ZEKA İNSAN OLMA FİKRİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Cambridge Sözlüğü sözlük bilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya dair konuşma biçimini değiştirdiğini vurguladı.
McIntosh, insan olma fikrine yönelik yenilenen ilginin içinde bulunulan dönemin ruhunu yansıttığını ve "human" kelimesinin yılın kelimesi seçilmesinde belirleyici olduğunu söyledi.
Özellikle düşünme süreçlerinin yapay zekaya devredilmesinin insanın kendi yetenekleri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler oluşturduğuna dikkat çekti.
"DÜŞÜNME SÜREÇLERİMİZİ DEVRETTİĞİMİZDE NELERİ KAYBEDİYORUZ?"
Colin McIntosh, yapay zekaya duyulan güvenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı. Human kelimesinin tanımı geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırıyor."
McIntosh'un değerlendirmesi, yapay zekanın yalnızca teknolojik gelişmeleri değil, insanın kendisini tanımlama biçimini de etkilediğine dikkat çekti.
İNSANI YAPAY ZEKADAN AYIRAN ŞEY NE?
Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland da "human" kelimesinin yılın kelimesi olarak seçilmesini değerlendirdi.
McClelland, insanlığa ilişkin anlayışın değişmesi nedeniyle bu tercihin ilgi çekici olduğunu belirtti. İnsanların, canlı varlıklarla insanlar tarafından oluşturulan yapay varlıklar arasındaki farkı anlamaya çalıştığını ifade eden McClelland, bilinç, yaratıcılık ve şefkat kavramlarını gündeme taşıdı.
"BİZİ AYIRAN ŞEY BİLİNÇ Mİ, YARATICILIK MI YOKSA ŞEFKAT Mİ?"
Dr. Tom McClelland, yapay zekanın geleceğinin önceden belirlenmiş olmadığını vurgulayarak özellikle yeni nesillere mesaj verdi.
McClelland, açıklamasında şunları söyledi: "Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi? Yapay zeka etrafındaki tüm söylemler kaçınılmaz olarak neler olacağı üzerine kurulu. Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı."
YAPAY ZEKA ÇAĞINDA "İNSAN" KAVRAMI YENİDEN GÜNDEMDE
Cambridge Dictionary'nin 2026 yılı için yaptığı seçim, teknolojinin gelişimiyle birlikte insan kimliği ve insan olmanın anlamı üzerine yürütülen tartışmaları öne çıkardı.
Uzmanların değerlendirmelerinde özellikle yapay zekaya ne ölçüde güvenilmesi gerektiği, düşünme süreçlerinin teknolojiye devredilmesinin sonuçları ve insanı yapay sistemlerden ayıran özellikler üzerinde duruldu.