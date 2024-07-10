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İngiliz basınından Fransızlara: Sefiller

Fransa, erken genel seçimin ardından krize sürükleniyor. İngiliz basınından Daily Mail, ‘Sefiller’ manşetini kullandı. The Economist “Parlamento askıda” derken Financial Times ise istikrarsızlığın yıllarca süreceğini belirtti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
İngiliz basınından Fransızlara: Sefiller

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Fransa'nın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kumarı olarak görülen erken genel seçimlerin ardından Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin çıkmaza girdiğini ve ani bir mali kriz tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. İngiliz basını ise Fransa'nın durumunun endişe verici olduğunu belirtirken, 'Sefiller' başlığını kullandı. Fransa'nın ekonomik krize sürüklendiğini yazan İngiliz Daily Mail ise 'Les Miserable' yani 'Sefiller' başlığını kullandı.

'YILLARCA SÜRECEK'
İngiliz The Economist dergisi ise hem aşırı solun hem de aşırı sağın NATO ve Batı'yı zayıflatabilecek dış politikalar ve pervasız ekonomik reformlar da dahil olmak üzere endişe verici bir liste ortaya koyduğunu belirtti.Fınancıal Times gazetesi de, "Ülke şimdi aylarca hatta belki de yıllarca sürecek siyasi belirsizlik ve istikrarsız bir hükümetle karşı karşıya. Fransa ve Avrupa ortakları için kötü bir haber" diye yazdı.

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