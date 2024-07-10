ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nden Rusya’ya üstü kapalı mesaj verdi: NATO hiç olmadığı kadar güçlü!

ABD Başkanı Joe Biden , NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi'nde konuştu. Biden, ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna 'ya "tarihi" önemde stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağını bildirdi.

NATO'nun hiç olmadığı kadar "iyi donanımlı" olduğunu belirten Biden, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını anımsattı.

Biden, NATO 'nun 75. yıl dönümü için "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"

Joe Biden, bunun çok büyük bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" kaydeden Biden, "Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır. Özellikle bizim kolektif desteğimizle." dedi.