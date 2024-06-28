İki Boeing astronotu, uzayda rehin kaldı

ABD'de Boeing'in SpaceX'e rakip olan Starliner uzay aracı, 6 Haziran'da astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıdı. Ancak bir hafta sonra dönmesi gereken araç, 21 gündür uzaydan ayrılamadı. Defalarca kez dönüşü ertelenen aracın, gemideki arızalar nedeniyle yerinden çıkamadığı vurgulandı.

Aracın 2 Temmuz'a kadar ISS'ye bağlı kalacağı anlaşıldı. NASA'dan yapılan açıklamada, "Kesin dönüş tarihi belli değil. Ama istasyonda bol miktarda kaynak var. ISS Ağustos ortasına kadar müsait" açıklaması yapıldı.