Bolivya’daki darbe girişiminin perde arkası! ABD'nin "lityum" planları... | 15 Temmuz ruhu!

BOLİVYA'DA 15 TEMMUZ RUHU
Sabah Yazarı Mahmut Övür de Bolivya'daki darbeye 15 Temmuz penceresinden baktı. Türkiye'de halkın FETÖ'cü alçaklara karşı gerçekleştirdiği destansı direnişi hatırlatan Övür, "Ne yazık ki, dünya halkları ve siyasi liderleri 15 Temmuz'u ilham verici bulurken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri o geceyi sadece televizyondan izlemekle yetinmiş, sonra da "kontrollü darbe" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmıştı." ifadelerini kullandı.
Övür'ün yazısı şu şekilde:
"Bir FETÖ artığı mı yoksa iflah olmaz bir darbeci mi anlayamadım ama biri X'te şöyle bir şey yazdı: "Darbe dediğin böyle olur, Türkiye'deki gibi kontrollü olmaz..."
Önceki gün Bolivya'da yapılan askeri darbe girişiminden söz ediyor. Herhalde 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimine karşı verilen destansı direniş onun hayallerini öyle yıkmış ki bulduğu her fırsatı o günü itibarsızlaştırmak için kullanıyor. Acele etmeyip biraz beklese, 15 Temmuz'daki o destansı direnişin 12 bin kilometre ötedeki Bolivya halkını ve siyasetçilerini nasıl harekete geçirdiğini görecekti.
Çünkü 15 Temmuz direnişi, birileri burun kıvırsa da, Kemal Kılıçdaroğlu gibi "kontrollü darbe" dese de arkasında ABD emperyalizminin olduğu darbeler tarihini değiştiren bir ilk adımdı ve milattı. Bu yanıyla da dünyayı etkileyen ve halklara ilham kaynağı olan destansı bir direnişti.
Tarihe de bu yanıyla geçti. Tankların harekete geçtiği, F-16'ların bombalar yağdırdığı o gecede, tarih Başkan Erdoğan'ın Facetime'dan yükselen şu çağrısıyla değişti:
"Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağı, helikopteri kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi meydanlara davet ediyorum..."
Bolivya'da da süreç benzer işledi. Darbeci General Juan Jose Zuniga liderliğindeki askerler, Bolivya'nın başkenti La Paz'da hükümet binalarının bulunduğu Murillo Meydanı'nı kapatıp Başkanlık Sarayı'nı kuşatınca ilk tepki sesleri gelmeye başladı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak şöyle diyordu:
"Halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum."
Aynı ses, mevcut başkana muhalefet eden eski devlet başkanı Morales'ten de geldi:
"Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz."
Çağrılardan sonra tam da 15 Temmuz'daki gibi binlerce Bolivyalı, başkentteki Murillo Meydanı'na aktı ve darbecilere meydan okudu.
İşin belki de en ilginç yanı, eski devlet başkanı solcu Morales'in yeniden aday olmaması için girişilen darbeye bütün siyasilerin karşı çıkmasıydı. Bu ortak tepki sonucu darbeci General Zuniga tutuklanıyor ve cezaevine yollanıyordu.
Bu karşı çıkış da Bolivya tarihinde bir ilkti. İnanılmaz ama son 200 yılda tam 191 darbenin yapıldığı bir ülkeden söz ediyoruz. Neredeyse yılda bir darbe gören bir ülke Bolivya... Bu kara talihin değişmesinde, 15 Temmuz'daki destansı direnişin motive edici ve güven verici bir katkısı olduğu çok açık. Çünkü Latin Amerika ülkeleri hem Türkiye'yi hem de Başkan Erdoğan'ın siyasi çıkışlarını yakından izliyor. Hatta Brezilya ve Venezuela'nın solcu başkanları Lula ve Maduro açık açık bu siyasi duruşa destek veriyor.
Ne yazık ki, dünya halkları ve siyasi liderleri 15 Temmuz'u ilham verici bulurken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri o geceyi sadece televizyondan izlemekle yetinmiş, sonra da "kontrollü darbe" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Bu kendi siyasi kitlesinde de etkili oldu ki, bugün CHP'lilerin hafızasında 15 Temmuz gibi destansı bir direniş günü yok.
Tarihe böyle geçmek gerçekten çok "acı" bir şey..."
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de 15 Temmuz'u hatırlatarak Bolivya'daki kalkışmayı yazdı.
Selvi yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:
İlk başta haberler kötü geliyordu. Darbeciler, devlet başkanlığının etrafını kuşatmıştı. Hatta zırhlı araçlarla devlet başkanlığı sarayına girmeye çalışıyordu. Darbeci General Zuniga, kendisini devlet başkanı ilan etmişti.
UMUTLANDIK
Devlet Başkanı Luis Arce'nin, darbe lideri ile devlet başkanlığı sarayının kapısındaki karşılaşmasını görünce umutlandık. Çünkü Devlet Başkanı Arce darbecilerin eline geçmemişti.
CNN TÜRK canlı yayınında da Fulya Kalfa ile birlikte Melik Yiğitel, İsmail Dükel, Eray Güçlüer ve İsmet Özçelik'le hem son dakika bilgileri aktarmaya çalışıyor, diğer yandan da süreci yorumluyorduk. Hepimizin ortak çabası darbecilerin başarısızlığa uğramasıydı.
15 TEMMUZ MODEL OLDU
Devlet Başkanı Arce'nin halkı sokaklara çıkmaya ve darbecilere karşı direnmeye çağırması ile iyice umutlandık. O an şunu düşündüm. 15 Temmuz'da halkımızın sokağa çıkıp darbeyi başarısızlığa uğratması örnek olmuş. Demokrasinin güvencesi olmuş. Bir model olmuş.
Sonrasını biliyorsunuz. Devlet Başkanı direndi, Bolivya halkı direndi sonunda darbeciler yenildi. Darbenin lideri General Zuniga etkisiz hale getirilip tutuklandı. Her yıl 1 darbe girişimine sahne olan Bolivya'da Amerikancı bir darbe daha başarısızlığa uğratıldı.
ABD YENİLDİ
Bolivya halkı ABD'yi yendi.
1- Bolivya, zengin lityum yatakları nedeniyle ABD'nin hedefindeki bir ülke. Batarya üretimi için kıymetli olan lityum yataklarına Elon Musk da gözünü dikmiş durumda. Elon Musk, "Kime istersek darbe yaparız" demişti. Yaptılar ama başarılı olamadılar.
2- Ayrıca Bolivya, Gazze katliamı karşısında da soylu bir mücadele verdi. 7 Ekim'den sonra İsrail'le ilişkilerini kesti.
3- Bolivya Devlet Başkanı Arce, 8 Mayıs'ta Moskova'da Putin'le BRICS'e üyeliği görüşmüş.
Üç sebep üst üste gelince ABD darbesi için gerekçe oluştu. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı, o da Devlet Başkanı Arce'nin ve Bolivya halkının darbeye karşı direneceğini düşünmediler.
Bolivya'da halk darbeye karşı sokağa çıktı
BOLİVYA'NIN ÇOCUKLARI KAZANDI
Böylece Bolivya'nın çocukları ABD'yi bir kez daha yenilgiye uğrattı.
Şili'de darbecilere karşı silahıyla direnen Allende'ye büyük saygı duyarım. 15 Temmuz'da darbe girişimini püskürten Erdoğan'a saygı duyarım. Darbeye direnen tüm mazlum milletlere saygı duyarım. Bu halkaya şimdi Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi de ekledim.
Binler selam olsun Bolivya halkına...
Binler selam olsun Luis Arce'ye..."