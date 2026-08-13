Eurovision'dan radikal karar: Hedef İsrail! Kazansa da ev sahibi olamayacak
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision kurallarını sil baştan değiştirdi. Çatışma bölgelerindeki ve güvenlik riski taşıyan ülkelerin ev sahipliği yapmasını engelleyen yeni düzenlemenin, doğrudan Gazze’deki katliamlar nedeniyle tepkilerin odağında olan İsrail’i hedef aldığı düşünülüyor. Karar, Tel Aviv yönetiminde büyük panik ve tepkiye yol açtı.
Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) yürürlüğe koyduğu yeni kurallar kapsamında, silahlı çatışma veya güvenlik riski barındıran ülkelerin yarışmayı kazansalar dahi Eurovision'a ev sahipliği yapmaları engellenecek. Yani İsrail, gelecekte yarışmayı kazanması durumunda Eurovision'a ev sahipliği yapmaktan men edilebilir.
SİLAHLI ÇATIŞMA İÇİNDE OLAN ÜLKELER EV SAHİPLİĞİ YAPAMAYACAK
Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından çarşamba günü açıklanan yeni kurallara göre, "silahlı çatışma" içinde olan her ülke yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını kaybedecek.
Ayrıca, "hassas bir jeopolitik durumun" söz konusu devletin veya yakın bölgesinin "güvenliğini, emniyetini veya istikrarını" etkilemesi halinde de kazanan ülkelerin şarkı yarışmasına ev sahipliği yapması engellenecek.
İSRAİL'E DÜNYA ÇAPINDA PROTESTO
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in Eurovision'a katılımı tüm dünyada tepki çekiyor. Aralarında İrlanda ve İspanya'nın da bulunduğu beş ülke, İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla geçen yıl Avusturya'daki gösteriden çekildi.
Geniş çaplı protestolara rağmen Noam Bettan, Michelle şarkısıyla ikinci oldu ve ülke halk oylamasını kazandı. İsrail'in üst üste ikinci kez ikinci olması, yarışmanın gelecekte Tel Aviv veya Kudüs'te düzenlenmesi durumunda katılımcıların güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son yarışmada İsrail'in katılımına karşı çıkan tepkilere öncülük ederek İsrail'in diskalifiye edilmesi çağrısında bulundu. İrlanda devlet yayıncısı RTÉ, Gazze'de devam eden ve "dehşet verici boyuttaki can kayıpları" göz önüne alındığında İrlanda'nın katılımının "vicdansızca" olacağını belirtti. 12.000'den fazla Filistin destekçisi, İngiltere'nin temsilcisi Sam Battle'a yarışmayı boykot etmesi yönünde çağrıda bulunan bir dilekçeyi imzaladı.
"EUROVISION KURALININ HEDEFİNDE İSRAİL VAR"
Bir Eurovision sözcüsü The Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili değerlendirmelerin yakında yapılacağını söyledi. The Telegraph yeni kuralların hedefinde İsrail'in olduğunu vurguladı. Öte yandan Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın da etkileneceğini belirtti.
TEL AVİV'DE PANİK
Eurovision'un yeni kuralı İsrail'i ise çileden çıkardı. Tel Aviv Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Hen Mazzig şunları söyledi "Ukrayna işgalin ortasında kazandığında, EBU BBC'den Ukrayna adına ev sahipliği yapmasını istedi. Bu zafer onurlandırıldı. İsrail son Eurovision'da ikinci olduğunda ise yayın ağı panikledi ve kuralları yeniden yazdı. Eski kurallara göre kazanma ihtimalimizin doğduğu her an kurallar yeniden yazılıyor. Bu dürüstlük değildir. Bu, Yahudi devletini gözlerden uzak tutmaya yönelik aleni bir girişimdir." İfadelerini kullandı.
Yarışma direktörü Martin Green ise şu ifadeleri kullandı:
"Eurovision Şarkı Yarışması sürekli gelişiyor ve kuralların her yıl gözden geçirilmesi; yarışmanın, küresel ölçekte takip eden milyonlarca kişi de dahil olmak üzere katılan herkes için adil, şeffaf ve tutarlı kalmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır.