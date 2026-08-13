Eurovision'dan radikal karar: Hedef İsrail! Kazansa da ev sahibi olamayacak

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) yürürlüğe koyduğu yeni kurallar kapsamında, silahlı çatışma veya güvenlik riski barındıran ülkelerin yarışmayı kazansalar dahi Eurovision'a ev sahipliği yapmaları engellenecek. Yani İsrail, gelecekte yarışmayı kazanması durumunda Eurovision'a ev sahipliği yapmaktan men edilebilir.

Ayrıca, "hassas bir jeopolitik durumun" söz konusu devletin veya yakın bölgesinin "güvenliğini, emniyetini veya istikrarını" etkilemesi halinde de kazanan ülkelerin şarkı yarışmasına ev sahipliği yapması engellenecek.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından çarşamba günü açıklanan yeni kurallara göre, "silahlı çatışma" içinde olan her ülke yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını kaybedecek.

2023'ten bu yana dünyanın dört bir yanından binlerce kişi İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto ediyor. Fotoğraflar: Takvim

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik protestolar

İSRAİL'E DÜNYA ÇAPINDA PROTESTO

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in Eurovision'a katılımı tüm dünyada tepki çekiyor. Aralarında İrlanda ve İspanya'nın da bulunduğu beş ülke, İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla geçen yıl Avusturya'daki gösteriden çekildi.

Geniş çaplı protestolara rağmen Noam Bettan, Michelle şarkısıyla ikinci oldu ve ülke halk oylamasını kazandı. İsrail'in üst üste ikinci kez ikinci olması, yarışmanın gelecekte Tel Aviv veya Kudüs'te düzenlenmesi durumunda katılımcıların güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son yarışmada İsrail'in katılımına karşı çıkan tepkilere öncülük ederek İsrail'in diskalifiye edilmesi çağrısında bulundu. İrlanda devlet yayıncısı RTÉ, Gazze'de devam eden ve "dehşet verici boyuttaki can kayıpları" göz önüne alındığında İrlanda'nın katılımının "vicdansızca" olacağını belirtti. 12.000'den fazla Filistin destekçisi, İngiltere'nin temsilcisi Sam Battle'a yarışmayı boykot etmesi yönünde çağrıda bulunan bir dilekçeyi imzaladı.