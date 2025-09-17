PODCAST CANLI YAYIN

İblisin çocukları Gazze'de yine kan peşinde: 30'dan fazla sivil şehit oldu | BM soykırımı tescilledi

Tanklar kara harekatına başladı. Harekattan önce havadan bombalamada 30’dan fazla Gazzeli şehit oldu. Yine çocuklar hayatını kaybetti. Uyarılara ve kınamalara aldırmayan katil, aynı anda Yemen’e de saldırıp bombaladı.

Katil İsrail, yeni bir kara harekatı başlatırken, aynı anda Gazze şehrini bombaladı. Şehitleri teslim alan Şifa Hastanesi'ne göre, İsrail'in Gazze Şehri'ne gece ve salı günü düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli hayatını kaybetti.

AVRUPA BİRLİĞİ 'DUR' DEDİ AMA
Avrupa Birliği, Salı günü İsrail'i, 27 ülkeden oluşan bloğun ülkeye baskıyı artırmaya hazır görünmesi üzerine, Kuzey Gazze'ye yönelik kara harekâtını durdurmaya çağırdı. İngiliz hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırısını "tamamen pervasız ve dehşet verici" olarak nitelendirdi.
Katil İsrail'in Gazze Şehri'nde kara harekâtına başladığını açıklamasının ardından, on binlerce Filistinli'nin Kuzey Gazze'den ayrılmaya çalışmasıyla salı günü sahil yolunda uzun kuyruklar oluştu. Eşyalarla dolu araçlar, her yere şilteler bağlanmış halde yol boyunca sürünürken, diğerleri kıyı şeridi boyunca yürüyerek ilerledi.
BM'ye göre, yaklaşık 220.000 Filistinli, Kuzey Gazze'den ayrıldı; bunların 70.000'den fazlası son birkaç günde terk etti.. Son operasyondan önce Gazze Şehri bölgesinde yaklaşık 1 milyon Filistinli bulunuyordu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise Pazartesi günü Katar zirvesinde yaptığı ateşli konuşmada İsrail'i "düşman" olarak nitelendirdi.

BM SOYKIRIMI TESCİLLEDİ
Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonu, İsrail'in Gazze'de Filistinliler'e karşı "soykırım" işlediği sonucuna vardı.

