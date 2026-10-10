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İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Netanyahu’ya “savaş suçlusu” tepkisi: “Halkını bile hiçe sayıyor”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Aranan bir savaş suçlusu” sözleriyle tepki gösterdi. Arakçi, Netanyahu’nun adaletten kaçmak için daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendisini kurtarmaya çalıştığını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Netanyahu’ya “savaş suçlusu” tepkisi: “Halkını bile hiçe sayıyor”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Netanyahu için "Aranan bir savaş suçlusu" ifadelerini kullanan Arakçi, İsrail Başbakanı'nın adaletten kaçmak için daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendisini kurtarmaya çalıştığını söyledi.

ARAKÇİ'DEN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Netanyahu'ya tepki gösterdi (Foto: AA)İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Netanyahu'ya tepki gösterdi (Foto: AA)

"ARANAN BİR SAVAŞ SUÇLUSU"

Arakçi, "Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor. Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor" ifadelerini kullandı.

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Netanyahu’ya “savaş suçlusu” tepkisi: “Halkını bile hiçe sayıyor”-3 İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Netanyahu’ya “savaş suçlusu” tepkisi: “Halkını bile hiçe sayıyor”-4 İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Netanyahu’ya “savaş suçlusu” tepkisi: “Halkını bile hiçe sayıyor”-5

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