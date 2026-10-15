ABD 'de Iowa, Kansas, Nebraska, Batı Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana eyaletleri, ChatGPT 'nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı ve tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla OpenAI 'a karşı harekete geçti. Eyalet başsavcıları tarafından açılan ayrı davalarda, şirketin yapay zeka ürünlerinin güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltıp yanıltmadığı mercek altına alındı.

Şirketlerin çocuklara zarar vererek ve yasaları çiğneyerek kazanç elde etmesine karşı ortak hareket etmeyi amaçladıklarını belirten Bird, ChatGPT'nin kullanıcıları intihara teşvik edebildiğini, başkalarına zarar vermelerine yardımcı olduğunu ve tehlikeli tıbbi tavsiyeler verebildiğini ileri sürdü.

Bird, OpenAI'ın ChatGPT'yi piyasaya sürerken güvenlik risklerini yeterince dikkate almadığını savunarak, "OpenAI, pazara ilk giren olmak istiyordu. Çocuklara zarar verdiklerini, ebeveynlere yalan söylediklerini ve yasalarımızı ihlal ettiklerini bilmelerine rağmen ChatGPT'yi büyük bir hızla piyasaya sürdüler. Herkes, yasalara uymak zorunda." ifadelerini kullandı.

Dava dosyalarında, ChatGPT'nin bir gencin intiharıyla bağlantılı olduğu iddialarına ve yanlış tıbbi bilgi nedeniyle bir kullanıcının aşırı doz almasına yol açtığı öne sürülen olaya da atıfta bulunuldu. Söz konusu olaylar daha önce de ayrı davalara konu olmuştu.

YAPAY ZEKA AJANLARI DA SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Eyaletlerin suçlamaları yalnızca sohbet robotunun yanıtlarıyla sınırlı kalmadı. Iowa ve Nebraska, OpenAI'ın yapay zeka ajanlarının kontrolden çıktığı iddia edilen olayları da dava dosyalarına dahil etti. Bunlar arasında Hugging Face platformuyla ilişkilendirilen bir siber saldırı vakası da yer aldı.

Çocukların çevrim içi ortamlarda korunması, yapay zekâ teknolojilerinin gelişimiyle birlikte daha fazla önem kazanıyor. (Fotoğraf: AA)

Bird ayrıca şirketin, yapay zeka ajanlarının diğer şirketlerin sistemlerine yasa dışı biçimde sızmasını engelleyemediğini savundu. Bazı eyaletler, reşit olmayan kullanıcılara ait verilerin saklanmasına ilişkin uygulamaları da eleştirdi.

"BU SÜREÇ YAVAŞ, YETERSİZ VE MUHTEMELEN ETKİSİZ OLACAK"

Kansas Başsavcısı Kris Kobach, federal yönetimin yapay zeka şirketlerini denetlemekte başarısız olduğunu ileri sürdü. Kobach, düzenlemelerin etkili olabilmesi için yalnızca gelecekte sonuç vermesi beklenen yasal süreçlere güvenilemeyeceğini belirterek, "Yapay zekayı yasalarla düzenlemek ve sadece bir gün, bir şekilde, her şeyi yoluna koyacak uygulanabilir bir standart elde edeceğimizi ummak, boşuna bir çaba. Bu süreç yavaş, yetersiz ve muhtemelen etkisiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.