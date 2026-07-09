Fransa alarmda: 72 vilayette turuncu uyarı! 325'ten fazla yangın tespit edildi
Fransa etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ülkede 72 vilayette turuncu alarm ilan edilirken yalnızca bir günde 325'ten fazla orman yangını tespit edildi. Yangın riskinin büyümesi üzerine gönüllü itfaiyecilerin seferber edilmesi için yeni adımlar atılırken, şehirler arası tren seferlerinin dörtte biri iptal edildi ve bir nükleer reaktör geçici olarak durduruldu.
Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken bazı tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre ülkede etkili olan sıcak havaların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
72 VİLAYETTE TURUNCU ALARM
Ülke genelinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken hava sıcaklıklarının öğleden sonra 41 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Ülkede etkili olan sıcak havalar, özellikle güneyde günlerdir devam eden orman yangınlarını olumsuz etkiliyor.
VALİLERE TALİMAT VERİLDİ
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gönüllü itfaiye erlerinin yangın söndürme faaliyetleri için daha kolay seferber edilebilmesi amacıyla valilere talimat verdi. Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Drome, Pyrenees-Orientales, Herault, Loir-et-Cher dahil çok sayıda vilayetin orman yangınlarından etkilendiğini kaydetti ve şu ifadeleri paylaştı:
Drôme, Pyrénées-Orientales, Hérault, Cher, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Gard, Aude, Indre, Ardèche... ve diğer birçok il şu anda orman ve bitki örtüsü yangınlarından etkileniyor. Dün ülke genelinde 325'ten fazla yangın bildirildi. Sıcak hava dalgası karşısında günlerce süren olağanüstü seferberliğin ardından, itfaiyecilerimiz şimdi halkı ve bölgelerimizi bu yangınlardan korumak için çalışıyor! Bu özveriyi desteklemek için, tüm valilerden itfaiye ve kurtarma hizmetleriyle birlikte çalışarak, durum gerektirdiğinde gönüllü itfaiyecilerin çalışma saatlerinden muaf tutulmalarını sağlayarak işletmelerle iletişime geçmelerini istedim. Bunu halihazırda yapan işverenlere teşekkür ediyorum. Bu dayanışma, acil servislerimizin uzun vadede faaliyetlerine devam edebilmesi için çok önemlidir.
ÜLKE GENELİNDE 325'TEN FAZLA YANGIN TESPİT EDİLDİ
Ülke genelinde dün 325'ten fazla yangın tespit edildiğini belirten Nunez, itfaiye erlerinin vatandaşları orman yangınlarına karşı korumak için seferber olduğunu ifade etti.
Nunez, valilere, gönüllü itfaiyecilerin gerektiğinde mesai saatleri sırasında seferber edilebilmeleri için firmalarla görüşme talimatı verdiğini aktararak halihazırda bunu yapan işverenlere teşekkür etti.
TREN SEFERLERİ PEŞ PEŞE İPTAL
Ulusal basındaki haberlere göre Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, sıcak havalar nedeniyle ülke genelinde şehirler arası tren seferlerinin 4'te 1'ini iptal etti.
Fransız elektrik şirketi EDF de sıcak hava dalgası nedeniyle Golfech kentindeki nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığının verilerine göre Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor. Öte yandan, itfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.
FRANSA'DAKİ AŞIRI SICAKLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
1. Fransa'da neden turuncu alarm verildi?
Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu nedenle 72 vilayette turuncu alarm ilan edildi.
2. Aşırı sıcaklar hangi sorunlara yol açtı?
Yüksek sıcaklıklar orman yangınlarını artırdı. Ülke genelinde sadece bir günde 325'ten fazla yangın tespit edilirken, şehirler arası tren seferlerinin dörtte biri iptal edildi ve bir nükleer reaktörde faaliyet geçici olarak durduruldu.
3. Yetkililer hangi önlemleri aldı?
İçişleri Bakanlığı, gönüllü itfaiyecilerin daha hızlı göreve çağrılabilmesi için valilere talimat verdi. İşverenlerden de çalışan gönüllü itfaiyecilere görev sırasında kolaylık sağlamaları istendi.
4. Fransa'daki itfaiye teşkilatının büyük bölümünü kimler oluşturuyor?
Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 78'i farklı mesleklerde çalışan ve ihtiyaç halinde görev yapan gönüllü itfaiyecilerden oluşuyor.