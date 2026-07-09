Sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

FRANSA'DAKİ AŞIRI SICAKLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

1. Fransa'da neden turuncu alarm verildi?

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu nedenle 72 vilayette turuncu alarm ilan edildi.

2. Aşırı sıcaklar hangi sorunlara yol açtı?

Yüksek sıcaklıklar orman yangınlarını artırdı. Ülke genelinde sadece bir günde 325'ten fazla yangın tespit edilirken, şehirler arası tren seferlerinin dörtte biri iptal edildi ve bir nükleer reaktörde faaliyet geçici olarak durduruldu.

3. Yetkililer hangi önlemleri aldı?

İçişleri Bakanlığı, gönüllü itfaiyecilerin daha hızlı göreve çağrılabilmesi için valilere talimat verdi. İşverenlerden de çalışan gönüllü itfaiyecilere görev sırasında kolaylık sağlamaları istendi.

4. Fransa'daki itfaiye teşkilatının büyük bölümünü kimler oluşturuyor?

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 78'i farklı mesleklerde çalışan ve ihtiyaç halinde görev yapan gönüllü itfaiyecilerden oluşuyor.