9 metre derinlikte 8 gün! Venezuela'da olağanüstü kurtuluş
Venezuela'yı sarsan büyük depremlerin 8. gününde enkaz altından olağanüstü bir yaşam mücadelesi haberi geldi. Çöken AVM'nin 9 metre derinliğinde mahsur kalan Hernan Alberto Gil Flores, günlerce dar bir boşluktan hortumla verilen suyla hayata tutundu ve uluslararası ekiplerin hassas operasyonuyla gün yüzüne çıkarıldı.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından umutlandıran bir haber geldi. İHA'nın haberine göre, La Guaira eyaletinde çöken bir alışveriş merkezinin enkazında kalan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Hernan Alberto Gil Flores, 8. günde sağ olarak kurtarıldı.Venezuela'da depremin 8. gününde mucize: 44 yaşındaki Flores sağ kurtarıldı!
ENKAZ ALTINDAKİ YAŞAM BELİRTİSİ UMUDA DÖNÜŞTÜ
Depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, ekipler çöken alışveriş merkezinin otopark bölümünde Flores'in hayatta olduğunu belirledi.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalarda, Şili İtfaiyesi'nin yürüttüğü hassas operasyon kritik rol oynadı. Flores'e ulaşmak için beton bloklar ve molozlar arasında dar bir hat açıldı.
KURTARMA OPERASYONUNDA ÖNE ÇIKANLAR
- Hernan Alberto Gil Flores, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
- Depremlerin ardından çöken otopark bölümünde enkaz altında kaldı.
- Ekipler, günler süren çalışmayla Flores'e ulaşmak için dar bir geçit açtı.
- Flores'e operasyon sırasında su, yiyecek ve ilaç ulaştırıldı.
- 44 yaşındaki depremzede, 8. günde sağ olarak çıkarıldı.
9 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI
Yoğun çalışmalar sonucunda Flores, yaklaşık 9 metre derinlikten çıkarıldı. Kurtarma anlarına ait görüntülerde ekiplerin, enkaz altında mahsur kalan Flores ile ilk kez görsel temas kurduğu anlar yer aldı.
Görüntülerde Flores'in kalın beton bloklar ve molozların arasındaki dar boşluktan parmaklarını çıkardığı görüldü. Bu an, bölgede çalışan ekipler için kurtarma umudunu güçlendiren işaretlerden biri oldu.
Flores, depremlerden 8 gün sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
SU, YİYECEK VE İLAÇ HORTUMLA ULAŞTIRILDI
Şili İtfaiyesi, operasyon sırasında Flores'e su, yiyecek ve ilaç ulaştırıldığını açıkladı. Sıvıların hortum ve şırınga yardımıyla verildiği belirtildi.
Enkazdaki boşluğun dar olması, kurtarma ekiplerinin adım adım ilerlemesini zorunlu kıldı. Yağışlar, artçı sarsıntılar ve yıkımın büyüklüğü de çalışmaları daha riskli hale getirdi.
EŞİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER
Flores'in eşi Usbimar Gonzales, eşinin hayatta olduğunu öğrendiği anda yeniden umutlandığını söyledi. Gonzales, "O bir kahraman gibi dayandı" sözleriyle yaşadıkları bekleyişi anlattı.
Gonzales, çocuklarının da evde babalarını beklediğini belirtti. Günler süren endişeli bekleyiş, enkazdan gelen sağ kurtuluş haberiyle büyük bir sevince dönüştü.
UZMANLAR BU KURTULUŞU OLAĞANÜSTÜ GÖRÜYOR
Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon ekibinden Sebastian Mocorquer, depremden yedi gün sonra gerçekleşen kurtarmaların "olağanüstü bir durum" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Uzmanlara göre enkaz altında sağ kalanlara ulaşmak için "altın zaman dilimi" genellikle ilk üç gün olarak kabul ediliyor. Bu sürenin ardından özellikle su kaynağı olmadan hayatta kalma ihtimali hızla azalıyor.
DEPREMLERİN ARDINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremler geniş bir alanda yıkıma yol açtı. La Guaira eyaletindeki alışveriş merkezinin çökmesi de felaketin en ağır etkilerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Arama kurtarma ekipleri bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, diğer yandan hayatını kaybedenlerin cenazelerine de ulaşıyor. Bölgedeki çalışmaların zorlu hava koşulları ve artçı depremler nedeniyle dikkatle sürdürüldüğü bildiriliyor.
Flores'in kurtarılması, yıkımın ortasında umudu yeniden canlandırdı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)