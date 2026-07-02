9 metre derinlikte 8 gün! Venezuela'da olağanüstü kurtuluş

UZMANLAR BU KURTULUŞU OLAĞANÜSTÜ GÖRÜYOR

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon ekibinden Sebastian Mocorquer, depremden yedi gün sonra gerçekleşen kurtarmaların "olağanüstü bir durum" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Uzmanlara göre enkaz altında sağ kalanlara ulaşmak için "altın zaman dilimi" genellikle ilk üç gün olarak kabul ediliyor. Bu sürenin ardından özellikle su kaynağı olmadan hayatta kalma ihtimali hızla azalıyor.

DEPREMLERİN ARDINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremler geniş bir alanda yıkıma yol açtı. La Guaira eyaletindeki alışveriş merkezinin çökmesi de felaketin en ağır etkilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Arama kurtarma ekipleri bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, diğer yandan hayatını kaybedenlerin cenazelerine de ulaşıyor. Bölgedeki çalışmaların zorlu hava koşulları ve artçı depremler nedeniyle dikkatle sürdürüldüğü bildiriliyor.

Flores'in kurtarılması, yıkımın ortasında umudu yeniden canlandırdı.

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