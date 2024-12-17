HTŞ lideri Colani açıklamalarda bulundu! "İsrail'le anlaşmazlığımız yok"

Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed El Colani, gerçek adıyla Ahmed el-Şar'a, El Arabiya ve El Hadath'a açıklamalarda bulundu.

"OLANLAR TESADÜF DEĞİL"

HTŞ lideri," Suriye'de olanlar bir tesadüf değil" diyerek şunları söyledi, "Yıllarca buna hazırlandık. Suriye'de inşa ve gelişim için hazır planlarımız var." Colani, yaşananların İran projesine karşı zafer olduğunu vurguladı. Colani, Beşar Esad'ın, merkez bankası başkanına para basması talimatı verdiğini belirtti.



HTŞ lideri, "Kürt toplumu ve PKK arasında fark var" diye konuştu. İsrail ile olan ilişkiler hakkında ise Colani, "Yeni yönetimin İsrail'le herhangi bir anlaşmazlığı yok" dedi.



'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

'İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı. Türkiye, İsrail'in kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Bu karar İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır" açıklamasında bulundu.