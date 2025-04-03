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Binlerce dönüm kül olmuştu! ABD'deki orman yangınlarda ölü sayısı 30'a yükseldi

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında binlerce dönüm kül oldu. Orman yangınlarında geriye kalan enkazda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 21:10 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 21:10
Binlerce dönüm kül olmuştu! ABD’deki orman yangınlarda ölü sayısı 30’a yükseldi

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ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarından geriye kalan enkazda bir kişinin daha cesedine ulaşılırken, ölenlerin sayısı 30 oldu.

ABD'nin North Carolina eyaletindeki orman yangınları. (AA-Arşiv)ABD'nin North Carolina eyaletindeki orman yangınları. (AA-Arşiv)

Los Angeles'ta ekipler, yangından geriye kalan enkazlar arasında insan cesedi olduğuna dair ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından ekipler enkazda tespit edilen kalıntıları Adli Tıp Kurumuna iletti.

ABD'nin North Carolina eyaletindeki orman yangınları. (AA-Arşiv)ABD'nin North Carolina eyaletindeki orman yangınları. (AA-Arşiv)

Adli Tıp Kurumu, enkazdan elde edilen kalıntıların kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğunu duyurdu.

Böylece 7 Ocak'ta başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselmiş oldu.

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