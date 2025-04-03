Binlerce dönüm kül olmuştu! ABD’deki orman yangınlarda ölü sayısı 30’a yükseldi

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarından geriye kalan enkazda bir kişinin daha cesedine ulaşılırken, ölenlerin sayısı 30 oldu.
ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarından geriye kalan enkazda bir kişinin daha cesedine ulaşılırken, ölenlerin sayısı 30 oldu.
Los Angeles'ta ekipler, yangından geriye kalan enkazlar arasında insan cesedi olduğuna dair ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından ekipler enkazda tespit edilen kalıntıları Adli Tıp Kurumuna iletti.
Adli Tıp Kurumu, enkazdan elde edilen kalıntıların kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğunu duyurdu.
Böylece 7 Ocak'ta başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselmiş oldu.