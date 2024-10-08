BM’den dünyaya İsrail çağrısı: Hesap sorulmalı!

Bölgede yaşanan şiddetin ciddi boyutta insani krizlere de neden olduğuna vurgu yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, katil İsrail 'in Gazze 'ye yönelik başlattığı saldırıların birinci yılında yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, " Bir yıldır yaşanan kayıplar, acı ve uluslararası hukukun açıkça hiçe sayılmasının ardından şiddetin sona ermesi ve hesap sorulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail 1 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor (takvim.com.tr | arşiv)

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 42 bine yakın Filistinlinin öldüğü, 17 bini çocuk 97 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de çoğunluğu çocuk yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, 10 bine yakın Filistinlinin hala enkazda olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "İsrail güçleri 986 sağlık çalışanı, 225'i BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli olmak üzere insani yardım çalışanlarını ve 126 gazeteciyi öldürdü. İsrail, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını tahrip etti ve Gazze'de güvenli bir yer bırakmadı." denildi.

Gazze'de savaş suçları işleniyor (takvim.com.tr | arşiv)

SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİLER!

Bu süreçte İsrail güçlerince Gazze'de cinayet, sivilleri kasıtlı hedef alma, orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılar, aç bırakma, zorla nakil, keyfi yerinden etme ile cinsel şiddet dahil uluslararası hukuku ihlal eden savaş suçları işlendiğinin altı çizilen açıklamada, bunların insanlığa karşı suçlar oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Filistinlilerin soykırımdan korunma hakkı için telafisi mümkün olmayan bir zarar riski olduğuna dair uyarıda bulunduğu belirtildi.

Gazze'de yaşanan şiddetin bölgedeki diğer ülkelere de yayıldığı aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında 2 bini aşkın kişinin öldüğü Lübnan'da gerilimin artmasından büyük endişe duyulduğu bildirildi.