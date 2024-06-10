Batı Şeria’da tutuklama kampanyası! İsrail askerlerinden baskın: 30 Filistinli daha gözaltında

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü tutuklama kampanyasına devam ediyor. Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

30 FİLİSTİNLİ DAHA GÖZALTINDA

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Cenin, Nablus, Ramallah, El Halil, Salfit ve Tubas kentleri ile Kudüs'te baskın düzenlediği ve bu baskınlarda 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

9 BİN 155 KİŞİ TUTUKLANDI

İsrail ordusu tutuklama kampanyasına devam ederken Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 155'e ulaştı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı "kapsamlı saldırılar" düzenlediği belirtilirken İsrail'in gözaltılar yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu vurgulandı.