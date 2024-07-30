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Hizbullah’tan İsrail’e füzeli saldırı! Askeri üsse katyuşa karargaha kamikaze: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan taburunu katyuşa roketi ile hedef aldığını duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısına misilleme yapıldığını savundu. Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada, Beyt Hilal'daki karargaha kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:13 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:49
Hizbullah’tan İsrail’e füzeli saldırı! Askeri üsse katyuşa karargaha kamikaze: Ölü ve yaralılar var

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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan taburunu katyuşa roketi ile hedef aldığını duyurdu.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısına misilleme yapıldığını savundu.

Açıklamada, Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahı katyuşa roketi ile tam isabet vurulduğu aktarıldı.

Güney Lübnan'da İsrail saldırısında Hizbullah üyesi öldürülmüştü.Güney Lübnan'da İsrail saldırısında Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

KARARGAHI VURDULAR: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, Beyt Hilal'daki karargaha bu sefer kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait ve sınır hattında yer alan Cel el Alem askeri üssünün topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın sınırdaki Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

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