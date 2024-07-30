Eski BBC spikeri pedofili çıktı! 17 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerini çektiği için hapse girecek

Londra Emniyeti, eski BBC Haber sunucusu Huw Edwards'ın çocuklara ait uygunsuz görüntüler çekme suçundan üç kez yargılandığını duyurdu.

Edwards'ın geçen yıl kasım ayında tutuklandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada "Aralık 2020 ile Nisan 2022 arasında işlendiği iddia edilen suçların WhatsApp sohbetinde paylaşılan görüntülerle ilgili" olduğu belirtildi.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Edwards'ın 17 yaşındaki bir çocuğa geçen yıl müstehcen fotoğraflar için 35 bin sterlinden fazla para ödediği ortaya çıkan Edwards hakkında iddianame yayımlandı.

Eski BBC spikeri Huw Edwards

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Edwards, İngiliz hukukundaki en ciddi sınıflandırma olan altı kategori A resmine sahip olmakla suçlanıyor. Suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Polis, 62 yaşındaki sanığın çarşamba günü Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunacağını belirterek medya mensuplarına ve kamuoyuna, gelecekteki mahkeme süreçlerini etkileyebilecek bilgileri sosyal medyada veya başka yerlerde yayınlamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Edwards, 40 yıl süren kariyeri boyunca İngiliz televizyon haberlerinin en tanınan yüzlerinden biriydi. Nisan ayı sonunda BBC'deki görevinden istifa etmişti.

Kraliçe II. Elizabeth

BBC'NİN EN YÜKSEK MAAŞLI ÇALIŞANI

BBC'nin geçen hafta yayımlanan yıllık raporunda, Edwards'ın Nisan 2023 ile Mart 2024 arasındaki dönemde 475.000 £ (610.000 $) ile 479.999 £ (616.000 $) arasında maaş aldığı ortaya çıktı. O dönemde BBC'nin en yüksek maaş alan üçüncü çalışanıydı.

Edwards dünya basınında ise Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü duyurması ile tanınıyor.