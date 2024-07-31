Hizbullah’ın kalesi vuruldu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olarak bilinen Fuad Şükrü'yü hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binaya 3 füze fırlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 69 kişinin de yaralandığı duyurdu. Hizbullah, Fuad Şükrü'nün saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Katil Netanyahu'nun saldırı öncesi Biden'ı aradığı öğrenildi. THY Beyrut seferlerini iptal ettiğini duyururken, Rus Dışişleri, Lübnan'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi.

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