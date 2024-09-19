Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, çağrı cihazı ve telsiz saldırılarına ve Hizbullah'ın bunlara nasıl karşılık vereceğine değinmesi beklenen ve merakla beklenen konuşmasına başladı.



NASRALLAH'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Nasrallah konuşmasını üç bölüme ayıracağını söyledi. Nasrallah konuşmasının devamında Güney Lübnan'daki cephede şehit olanlara ve son günlerdeki saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

NASRALLAH'TAN "DURMAYACAĞIZ" MESAJI

Hizbullah lideri, İsrail'in 'kasıtlı olarak' binlerce kişiyi öldürmeyi amaçladığını söyledi. Nasrallah çağrı cihazlarının birçoğunun kullanım dışı olduğunu, kapatıldığını ya da saklandığını söylüyor.