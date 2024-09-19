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Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post'tan yeni anket | Gözler 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olurken her hafta yeni bir anket yayınlanıyor. Washington Post'un yaptığı ankete göre Demokrat Parti adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anketlerde hemen hemen aynı puana sahip olduğu görüldü. Peki kim önde? Donald Trump mı Kamala Harris mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 21:01 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 21:06
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde

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Ülkede başkanlık seçimi tarihi yaklaşırken, bazı basın kuruluşu ve anket şirketlerinin ortak yaptığı anketler, iki partinin yarışta başa baş gittiğini ve salıncak eyaletlerde alınacak sonucun seçime büyük etki yapacağını ortaya koydu.

ANKETLERDE ATBAŞI SONUÇ

Washington Post'un, başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede çok büyük etkisi olduğu düşünülen Pensilvanya'da yaptığı ankete göre, Harris ile Trump "istatistiksel olarak eşit" durumda.

Ankette, Harris ve Trump'ın canlı yayın münazarasından 1 hafta sonra, Pensilvanya'daki olası seçmenlerin iki adayı da yüzde 48 desteklediği, sadece kayıtlı seçmenler dikkate alındığında da Harris'in yüzde 48, Trump'ın ise yüzde 47'lik destek kazandığını ortaya çıktı.

Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

Pensilvanya'da, iki lider arasındaki canlı tartışmanın sorulduğu anket katılımcılarından yüzde 54'ü Harris'in, yüzde 27'si ise Trump'ın daha iyi olduğunu söylerken, yüzde 17'lik kitle, ikisinin de tartışmayı kazanamadığı görüşünü paylaştı.

Kamala Harris (Takvim Foto Arşiv)Kamala Harris (Takvim Foto Arşiv)

Pensilvanya seçmenleri, demokrasiye sahip çıkmada yüzde 48'e 45 ile Harris'i desteklerken, ekonomide yüzde 51'e 42 ve göçmenlik politikalarında da yüzde 52'ye 39 Trump'ı tercih etti.

Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

ABD'de, farklı seçimlerde farklı siyasi tercih ortaya koyduğu için "salıncak eyaletler" diye anılan grupta yer alan Pensilvanya'da, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump, 2020'deki seçimlerde ise Biden sadece birer farkla yarışı önde tamamlamış ve Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturmayı başarmıştı.

Kamala Harris (Takvim Foto Arşiv)Kamala Harris (Takvim Foto Arşiv)

ULUSAL BİR ANKET İKİ ADAYI DA YÜZDE 47 İLE EŞİT GÖSTERDİ
New York Times, Philadelphia Inquirer ve Siena College'ın yaptığı yeni anketlere göre, Kamala Harris, Donald Trump ile yaptığı tartışmada seçmenleri büyük ölçüde etkiledi ancak başkanlık kampanyasında şu ana kadar belirleyici bir üstünlük elde etmeyi başaramadı.

Ülke çapında yapılan seçim anketinde, Trump ve Harris'in yüzde 47'lik bir desteği paylaştığı, yarışın kafa kafaya devam ettiği tespiti paylaşıldı.

Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

Ulusal ankette olası seçmenler, "Kamala Harris'in başkanlık tartışmasında ne kadar başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 67 olumlu yanıt verirken, aynı soru Trump için sorulduğunda bu rakam yüzde 40'ta kaldı.

Bununla birlikte aynı anketin Pensilvanya eyaleti özelinde ise Washington Post'un sonuçlarından farklı olarak, Harris'in Trump'a yüzde 50'ye karşın yüzde 46'lık oranla 4 puan üstün olduğu belirtildi.

Kamala Harris (Takvim Foto Arşiv)Kamala Harris (Takvim Foto Arşiv)

Anketin paylaşıldığı New York Times gazetesinde, Harris'in Pensilvanya'da, ulusal çaptakinden daha güçlü olmasının "şaşırtıcı" olduğu, 2016'dan beri en çekişmeli eyaletler arasında yer alan salıncak eyaletin "ülke genelinden daha fazla Cumhuriyetçi eğilim gösterdiği" yorumlarına yer verildi.

Her iki anketin de 15 Eylül'de Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminden önce tamamlandığı göz önüne alındığında, yeni anketlerde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.

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Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
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