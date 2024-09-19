Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde

Ülkede başkanlık seçimi tarihi yaklaşırken, bazı basın kuruluşu ve anket şirketlerinin ortak yaptığı anketler, iki partinin yarışta başa baş gittiğini ve salıncak eyaletlerde alınacak sonucun seçime büyük etki yapacağını ortaya koydu.

ANKETLERDE ATBAŞI SONUÇ

Washington Post'un, başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede çok büyük etkisi olduğu düşünülen Pensilvanya'da yaptığı ankete göre, Harris ile Trump "istatistiksel olarak eşit" durumda.

Ankette, Harris ve Trump'ın canlı yayın münazarasından 1 hafta sonra, Pensilvanya'daki olası seçmenlerin iki adayı da yüzde 48 desteklediği, sadece kayıtlı seçmenler dikkate alındığında da Harris'in yüzde 48, Trump'ın ise yüzde 47'lik destek kazandığını ortaya çıktı.