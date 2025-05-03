Hindistan’da festivalde izdiham! On binlerce kişi ateşte yürümek için toplanmıştı: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın batısındaki Goa eyaletinde on binlerce Hindu'nun toplandığı bir tapınakta düzenlenen festivalde izdiham çıktı. İzdihamda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da izdiham, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HİNDİSTAN'DA İZDİHAM

Cuma gecesi Goa'nın Shirgao köyündeki Hindu tapınağında giden on binlerce kişi dar sokaklarda bir araya geldi.

On binlerce kişi Shri Lairai Zatra adlı yıllık festival kapsamında Sree Lairai Devi Tapınağı'nda toplandı. Bu tapınak, çıplak ayakla kor halindeki közlerin üzerinden yürüme gibi ateşle yürüme ritüelleriyle tanınıyor. Bu ritüellerde inananlar, kutsama almak amacıyla yanan kömürlerin üzerinden yürüyor.

Hindistan'da izdiham, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YAMAÇTA BEKLERKEN DÜŞTÜLER

Hindistan ajansı Press Trust of India'nın haberine göre, tapınak yakınındaki yamaçta bekleyen bazı kişiler düştü ve bu da daha fazla kişinin üst üste düşmesine neden oldu.

Goa Eyalet Başkanı Pramod Sawant yaptığı açıklamada, "Bu trajik izdiham nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyim" dedi. Hastaneyi ziyaret eden Sawant, hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine "her türlü desteğin" sağlanacağını belirtti.

Goa eyaleti sağlık bakanı Vishwajit Rane, "yaklaşık 80" kişinin yaralandığını söyledi.