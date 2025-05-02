500 kg’lık uzay aracı kontrolden çıktı! 53 yıl önce Venüs’e fırlatılmıştı: Kosmos 482 tam hız Dünya’ya dönüyor

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan ancak roket arızası nedeniyle yörüngeden çıkamayan uzay aracı Kosmos 482 kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya dönüyor.

500 KG'LIK UZAY ARACI DÜNYA'YA DÜŞÜYOR

Uzmanlar, yaklaşık 500 kg ağırlığındaki Kosmos 482'nin 7-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dünya atmosferine yeniden gireceğini tahmin ediyor. Yörüngesi 52° kuzey ile 52° güney enlemleri arasında olduğundan, Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Amerika'nın büyük bölümü potansiyel düşüş alanı içinde yer alıyor. Ancak, Dünya yüzeyinin büyük kısmı okyanuslarla kaplı olduğundan, denize düşme olasılığı daha yüksek görülüyor.

Kosmos 482, Görsel yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur

10'DA 1 FELAKET

Kosmos 482'nin iniş kapsülü, Venüs'ün aşırı atmosfer koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığı için, Dünya atmosferine girişte tamamen yanmadan yüzeye ulaşma ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, bu durumun küçük bir meteor çarpması etkisi yaratabileceğini belirtiyor. Ancak bir bireyin bu olaydan etkilenme olasılığı yaklaşık 10 binde 1 olarak hesaplanıyor.

Kosmos 482, Görsel yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur

242 KM/SAAT HIZLA GELİYOR

Uzay çöplerini takip eden uzmanlar, yarım tonluk metal kütlesinin nereye düşeceğini veya atmosfere yeniden girişte ne kadarının sağlam kalabileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Hollandalı bilim insanı Marco Langbroek, başarısız uzay aracının 10 Mayıs civarında yeniden gireceğini öngörüyor. Sağlam kalırsa 242 km/saat hızla çarpacağını tahmin ediyor.

Langbroek bir e-postada, "Riskler olmasa da çok fazla endişelenmemeliyiz. Nesne nispeten küçük ve parçalanmasa bile risk, her yıl birkaç tane düşen rastgele bir meteorunkine benzer. Yaşamınız boyunca yıldırım çarpması riski daha yüksektir" dedi.

VENÜS'E GİDECEKTİ, YÖRÜNGEDEN ÇIKAMADI

Kosmos 482, Sovyetler Birliği'nin Venera programı kapsamında Venüs'e gönderilmek üzere planlanmıştı. Ancak, fırlatma sırasında yaşanan bir zamanlayıcı arızası nedeniyle roketin motoru erken durdu ve sonda Dünya yörüngesinde kaldı. Bu başarısızlık, "Kosmos" serisi altında gizlenerek kamuoyuna duyuruldu. 1972 yılında Yeni Zelanda'ya düşen dört titanyum alaşımlı küre, bu sondanın parçaları olarak tanımlandı.