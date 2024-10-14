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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi yaralandı. Öte yandan işgalcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:28 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:28
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 374 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi. (AA)7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi. (AA)

SON 24 SAATTE 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 220 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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