‘Herkese barış getireceğim’

ABD Başkan Adayı Donald Trump, suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı. Trump "Yıkıcı enflasyon krizini sona erdireceğim, faiz oranlarını ve enerji maliyetini derhal düşüreceğim" dedi. Trump, iktidara geldiğinde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğini de söyleyerek, "Ben başkan olsaydım bunların hiçbiri zaten asla olmazdı" ifadelerini kullandı, "Bir telefon görüşmesiyle savaşları durdurabilirdim" diye konuştu. Dört ay sonra muazzam bir zafer kazanacağını iddia eden Trump, "Okullarımıza güvenliği, dünyaya barışı yeniden getireceğiz. Dünya yeniden yaşanılabilir olacak. Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz. Harcanmamış trilyonlarca doları yollar, köprüler gibi gerçek şeylere harcayacağız. Birinci günde elektrikli araç planını da sona erdireceğim. Böylece ABD otomotiv sektörünü yıkılıştan kurtaracağım. Bu fabrikalar Meksika'da değil ABD'de inşa edilecek" dedi.

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