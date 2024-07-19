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Hepimiz Trump’ız dediler bir bandaj da onlar taktılar! | Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?

Cumhurıyetçi Parti’de “kulak bandajı” modası başladı. Destekçileri, Trump gibi sağ kulaklarını aynı şekilde kapattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Hepimiz Trump’ız dediler bir bandaj da onlar taktılar! | Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?

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ABD eski Başkanı Donald Trump, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'ın suikast girişimi sonrası sağ kulağından yaralandı. Bu saldırı, dünyanın bir numaralı olayı olarak gündemdeki yerini aldı. Trump, kongrelere kulağında bandajla katılmaya başladı. Bunu gören destekçileri de hemen rol çaldı. Trump gibi sağ kulaklarını aynı şekilde kapattı. Cumhuriyetçi Parti'de yeni bir akım başladı. ABD Arizona delegesi Joe Nelia, bandajın modada son trendi temsil ettiğini anlattı.
"Dünyadaki herkes yakında bu bandajı takıyor olacak" ifadesini kullandı. Duane Schwingle isimli bir taraftar bandaj takmaktan geri kalmadı.

SORUN VARSA ÇEKİLİRİM

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerle ilgili açıklama yaptı. "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse adaylıktan çekilebilirim" ifadesini kullandı.

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