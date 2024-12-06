Hayat sigortası bitti! UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson öldürüldü

ABD merkezli sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson (50), Manhattan'daki Hilton Midtown'da düzenlenen konferansa katılmak üzere binanın önüne geldi. Tam bu sırada pusuda bekleyen saldırgan, silahını ateşledi. Sırtından bir kurşun yarası alan Thompson, yere düşüp kendinden geçti. Kar maskeli ve sırt çantalı saldırgan, silahı tutukluk yapmasına rağmen saldırısını devam ettirdi. Namluya yeni kurşunları sürüp tetiği defalarca çekti. Saldırgan, olay yerine geldiği bisikletle kaçarak izini kaybettirdi. Saldırı sonrası ele geçen kovanlarda, "Savun, reddet, ifade ver" gibi mesajların olduğu öğrenildi. NYPD Dedektif Şefi Joseph Kenny, "Görüntülere göre saldırgan profesyonel" dedi. Şirketten yapılan açıklamada, "Thompson'ın kaybından derin üzüntü duyuyoruz" denildi. Eşi Paulette Thompson, kocasının kendisine "tehdit edildiğini söylediğini" belirtti.

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